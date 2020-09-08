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Selim Ay Çaykur Rizespor’da!

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17:25 -
Haberler Futbol
Selim Ay Çaykur Rizespor’da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Selim Ay'ı kadrosuna kattı. Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde oyuncu, kendisini Rizespor'a bağlayan imzayı attı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor´da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay´a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz” denildi.

Selim Ay, geçen sezon 16’sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.

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