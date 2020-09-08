Pierre Gasly’nin inadı

Formula 1 İtalya GP'sinde kariyerinin ilk yarış birinciliğine ulaşan Pierre Gasly, inişli çıkışlı geçen 2019 sezonunun ardından kalitesini gösterdi. Fransız pilot geçen sezonun başında Toro Rosso'dan, Red Bull Racing'e alınmış ve Max Verstappen'le takım arkadaşı olmuştu.

Sezonun ilk yarısında en iyi derece olarak 4.'lük kazanabilen Gasly, performansı yeterli olmadığı için Red Bull'un 2. takımı Toro Rosso'ya geri gönderildi.

KOPMA NOKTASI

24 yaşındaki sürücü orta sıra takımı Toro Rosso'da 2019'un 2. yarısında istikrarlı performans göstererek kendisini yeniden kanıtladı. Brezilya'da elde ettiği 2.'likle kariyerinin ilk podyumunu yaşayan Gasly, bu sezon AlphaTauri ismiyle yarışan takımıyla İtalya'da unutulmaz bir zafer kazandı. Eline geçen fırsatı çok iyi kullanan Fransız sürücü 1 yıl önce F1'den ayrılmaya yaklaştığı yerden zirveye çıkmış oldu.