Messi ile Koeman arasındaki konuşmanın detayları ortaya çıktı

İspanyol devi Barcelona, yaz ayının son günlerini Arjantinli yıldız Lionel Messi krizi ile geçirdi. Takımdan ayrılma isteğini yönetime ileten ve bonservis bedeli olmadan ayrılmayı planlayan Messi, olaylar istediği gibi gelişmeyince Barcelona’ya geri döndü. Barcelona’nın corona virüsü nedeniyle yaptığı sağlık testine katılmayan, ilk antrenmanlarına da çıkmayan Messi, tesislere geldi.

Takımdan ayrı bireysel antrenmanlara başlayan Lionel Messi’nin, Ronald Koeman ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İspanyol gazetesi Sports’ta yer alan habere göre Koeman, Arjantinli yıldıza yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Antrenmanlara çıkmadığı için yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel olan Messi’nin, Koeman tarafından sadece uyarıldığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi’nin, gelecek yıl takımdan bedava ayrılma ihtimali olmasına rağmen Koeman’ın, 33 yaşındaki futbolcudan, sözleşmesinin biteceği son güne kadar Barcelona için elinden geleni yapmasını istediği bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının, takımı Arjantinli yıldızın etrafında kuracağını ve kendisine çok güvendiğini de Messi’ye ilettiği de haberde yer aldı.

Messi ile Koeman’ın arasının, daha önce ikili arasında geçen konuşmada Hollandalı çalıştırıcının kullandığı “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin” sözler nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.

MANCHESTER CITY GERİ ADIM ATINCA

Sözleşmesinde yer alan ’30 Haziran tarihine kadar takımdan bonservis bedeli olmaksızın ayrılabilir’ maddesinin, pandemi nedeniyle sezonun geç bitmesi sonrası ertelenmesi gerektiğini savunan Messi, Barcelona’dan bedava ayrılmayı talep etmişti. Ancak Barcelona yönetimi, sürenin dolduğunu gerekçe göstererek, yine sözleşmede bulunan ‘700 milyon Euro serbest kalma maddesi’ne dikkat çekmişti.

Bu rakamdan geri adım atmayan Barcelona, Arjantinli yıldızla ile her konuda anlaşan Manchester City’nin ve Messi’nin inadını kırmıştı. Mahkemeye taşınacak konunun Messi aleyhine sonuçlanması sonrası 700 milyon Euro’yu ödeme ihtimali bulunan Manchester City, bu riski göze alamamıştı.

Koeman yönetiminde ayrılmak istediğini açıkladığı Barcelona’da bir sezon daha geçirecek olan Messi’nin sergileyeceği performans, şimdiden merak konusu oldu.