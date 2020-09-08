LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #6 Hatayspor

Hatayspor, 53 yıllık tarihinde bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. İki yıldır sergilediği futbolla dikkat çeken, geçtiğimiz yıl play-off finalinde Süper Lig biletini alamayan Hatayspor, geçtiğimiz yıl ise TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’in yeni ekibi olmayı başardı.

Mehmet Altıparmak yönetiminde Bursaspor, Erzurumspor, Akhisarspor gibi Süper Lig’den gelen güçlü rakiplerini geride bırakan Hatayspor, Türkiye’de sıklıkla gördüğümüz uygulamaya gitmekte gecikmedi. Önce Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan’ı getirdi. Hatayspor’un başına geçmeden önce, devre arasında geldiği Karagümrük’ü 12 hafta çalıştıran Ömer Erdoğan, 29. haftada görevinden ayrılmıştı.

Son üç sezondur çalıştırdığı tüm takımları Süper Lig’e yükseltmeyi başaran Mehmet Altıparmak yerine gelen, devre arasında geldiği Karagümrük’ten 29. haftada ayrılan, Ömer Erdoğan’ın takıma katacakları, Hatayspor’un ligdeki durumunu belirleyecek en önemli etken olacak. Takımın da baştan kurulmasıyla özellikle ilk haftalar uyum sorunu yaşaması muhtemel olan bordo-beyazlı takımın, 2018-2019 sezonunda çeyrek final oynadığı, Galatasaray’ı evinde 4-2 yenmesine rağmen deplasman golü kuralı ile elendiği, Türkiye Kupası’nda sergilediği performansa yakın bir performans sergilemesi için, teknik direktörlük becerileri ön plana çıkacak.

Son iki sezonda oynadığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Hatayspor, Süper Lig’de futbolseverlerin bu sempatisinden de faydalanmaya çalışacak.

TAKIM BAŞTAN KURULDU

Süper Lig’e yükselen her takım gibi Hatayspor da sezon öncesi transfer harekatına girişti. Takıma tam 9 yeni futbolcu katılırken, 10 futbolcuyla da yollar ayrıldı. Henüz transferi tamamlamayan takıma, 3-4 transfer daha yapılacağı belirtildi.

Bu kadar oyuncunun değişmesi, özellikle ilk haftalarda Hatayspor’u zorlayacaktır. Birbirleri ile daha önce oynama alışkanlığı olmayan isimlerin uyum süresi, bu sürede gösterilecek sabır, alınabilecek kötü sonuçlar karşısında takımın psikolojisinin nasıl olacağı, Hatayspor’un ligde yapıp yapamayacaklarını da futbolseverlere biraz gösterecektir. O nedenle ilk haftalar, bordo-beyazlı takım için oldukça önemli…

TFF 1. Lig’de şampiyon olan, uzun süredir bir arada oynama alışkanlığı bulunan, Türkiye Kupası’nda başarılı sonuçlar alan Hatayspor’da yönetim ve teknik ekibin, kurulu düzenden vazgeçerek, yeni bir oluşum peşine düşmesi, risk taşıyor. Bu riski yönetebilmek, Ömer Erdoğan’ın teknik direktörlük kariyerinde vereceği en önemli sınav olacak.

Hazırlık maçında Galatasaray ile oynanan karşılaşma, Hatayspor’un son iki yılda sergilediği performansı sahaya bu sezon da yansıtmayı planladığını bize gösterdi. Belirli bir hücum alışkanlığı olan takımın, savunmada ise benzer bir artısı olmadığı gözlendi. Baştan kurulan savunma hattı, Hatayspor’un zayıf karnı gibi görünüyor.

PREMIER LİG TECRÜBESİ

Hatayaspor’un transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isim hiç kuşkusuz ki Mame Diouf… Bir dönemin en başarılı forvet oyuncuları arasında gösterilen, kariyerinde Manchester United geçmişi bulunan Senegalli forvetin Türkiye’ye alışma süreci kısa sürerse, takıma büyük katkı sağlayabilir.

İngiltere uzunca bir süredir boy gösteren Mame Diouf, 153 Premier Lig maçında 27 gol atarak beklentilerin altında kalsa da, performansı ile Hatayspor’un çehresini değiştirebilir. Tabi 32 yaşındaki futbolcuyu besleyecek ayakları da çevresinde toplamak lazım… Son dönemde performansı düşen Mame Diouf’un kendisini bulması için, Hatayspor teknik heyetinin uygun taktiksel planı da yaratması gerekiyor.

PARA ÖDEMEDİ, PARA DA KAZANMADI

Hatayspor, şimdiye kadar kadrosuna kattığı hiçbir futbolcuya bonservis bedeli ödemedi. Sağ kanat Burak Çamoğlu, forvet oyuncuları Mame Diouf, Aaron Boupendza ile Mehmet Kükükdurmuş, oyun kurucu Ruben Ribeiro, ön libero Isaac Coffie, kaleci Munir bonservisi elinde kulübe imza attı. Kiralık olarak alınan stoper Pablo Santos ve sol bek Alexandros Katranis için de kulüplerine ücret ödenmedi.

Akdeniz ekibi, yollarını ayırdığı futbolcular da para kazanamadı. Şampiyon kadroda yer alan takımdan gidenler ise şu şekilde:

Yasin Güreler – Sol bek

Ömer Alıcı – Kaleci

Kubilay Sönmez – Ön libero

Caner Hüseeyin Bağ – Sol kanat

Furkan Şeker – Sağ bek

Sadi Karaduman – Stoper

Samed Karakoç – Sağ kanat

Hamza Gür – Sağ kanat

Buğra Temel – Oyun kurucu

Fadıl Kocaoğlu – Stoper

BİRÇOK ETKENİN BİR ARADA OLMASI ŞART

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’un başarısı için, birçok etkenin aynı anda bir arada olması şart gibi görünüyor. Uyum sorunu, teknik ekibin taktiksel becerisi, futbolcuların zor anlarda ortaya koyacağı tavır ve biraz da şans…

Hatayspor, eğer ilk haftalarda futboluyla olmasa da aldığı sonuçlarla moral kazanabilirse, uyum sorunu için gereken süre kazanılabilir. Aksi durumda ise teknik ekibin yetenekleri ön plana çıkacaktır. Ömer Erdoğan ve ekibinin, bu konuda biraz tecrübesiz oluşu sıkıntı yaratabilir. Ancak kendisini Süper Lig’de ispat etmeye çalışan bir teknik adamın başarı hikayesi de yazılabilir.

Kısacası Hatayspor, Türkiye Kupası’nda ve TFF 1. Lig’de yazdığı hikayeyi Süper Lig’de de devam ettirmek istiyorsa, zorlu engelleri aşmanın bir yolunu bulmak zorunda…