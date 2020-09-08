Helal sana Çağlar Söyüncü! Premier Lig’de yılın ilk 11’ine seçildi

İngiltere’de 2020 PFA Ödülleri, sahiplerini buldu. İngiltere’de yılın en iyilerinin seçildiği PFA Ödülleri’nde Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de yılın ilk 11’ine seçilmeyi başardı.

Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.

Robertson, van Dijk ve Trent-Alexander Arnold ile birlikte 11'deki savunma örgüsünü oluşturan Çağlar'ı Leicester City'den Jamie Vardy yalnız bırakmadı. Yılın en iyi 11'ine Liverpool'dan 5, Manchester City'den 2, Leicester City'den 2 ve Arsenal ile Burnley takımlarından ise 1'er futbolcu dahil oldu.

Ayrıca, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği, Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'u yılın futbolcusu olarak seçti. Yılın genç oyuncusu ise Liverpool'da oynayan Trent Alexander-Arnold oldu.

İngiltere Premier Lig’de yılın ilk 11’i şu isimlerden oluştu: Nick Pope – Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Çağlar Söyüncü, Andrew Robertson, David Silva, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane.