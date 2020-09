Helal sana Çağlar Söyüncü! Premier Lig’de yılın ilk 11’ine seçildi

İngiltere’de 2020 PFA Ödülleri, sahiplerini buldu. İngiltere’de yılın en iyilerinin seçildiği PFA Ödülleri’nde Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de yılın ilk 11’ine seçilmeyi başardı.

Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.

The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY #PFAawards pic.twitter.com/K43HtMovNJ

— Professional Footballers’ Association (@PFA) September 8, 2020