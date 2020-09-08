Hector Bellerin takım sahibi oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen İspanyol yıldız Hector Bellerin, Zlatan Ibrahimovic’ten sonra hem futbolcu hem de başkan olan ikinci isim oldu. Bellerin, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Forest Green Rovers’ın en büyük ikinci ortağı oldu. Forest Green Rovers Kulübü’nden yapılan açıklamada Bellerin’in takımın ortakları arasına girdiği doğrulandı.

İlk olarak 2014 yılında oynanan bir hazırlık maçında Bellerin’in, Forest Green Rovers takımına sempati duyduğu söyleniyor. Forest Green Rovers, FIFA ve Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en yeşil takımı olarak nitelendiriliyor. Tıpkı Forest Green Rovers gibi çevreye yaptığı yardımlarla tanınan İspanyol futbolcunun da, Amazon ormanlarına 60 bin ağaç dikilmesi için maddi destek sağladığı biliniyor.

Çevreye duyarlılığı ile bilinen Green Forest Rovers takımı, stadyumunda güneş panelleri kullanıyor. Kulüp ayrıca dünyada sahasında organik çim kullanan ve sıfır karbon prensibini benimseyen ilk takım olarak dikkat çekiyor.

“BİLDİĞİM TEK ŞEY LONDRA’YA UZAK OLUŞUYDU”

Vegan olan Bellerin’in, kendisi gibi doğa dostu bir takım olduğu için Forest Green Rovers’ı tercih ettiği belirtildi.

Bellerin’in, Forest Green Rovers ile yapacağı ortaklıkla doğaya ve çevreye duyarlı takımların arttırılmasını hedeflediği, bunu da her fırsatta dile getireceği açıklandı. Bellerin, konu ile ilgili yaptığı konuşmada “Oynadığımız hazırlık maçında Forest Green Rovers hakkında bildiğim tek şey Londra’ya oldukça uzak bir mesafede olmasıydı. Daha sonra kulüp ile ilgili birçok bilgi edindim ve bu projenin içinde olmaya karar verdim” dedi.

Birçok insanın dünyadaki çevre sorunlarının çözülemez olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyen Bellerin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Forest Green Rovers bu sorunlara el atıyor ve herkese yol gösteriyor. Bu ailenin bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Elimden gelen yardımı yapacak ve dünyadaki sorunları gidermek isteyen insanları desteklemeye devam edeceğim.”

IBRAHİMOVİC DE KULÜP SATIN ALMIŞTI

Aktif futbolculuk kariyerine Milan’da devam eden İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic de, ülkesinin takımlarından Hammarby’ın yarısını satın almıştı.

Kasım 2019’da gerçekleşen ve kulübün resmi internet sitesinden duyurulan satış hakkında Ibrahimovic “Hammarby, tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir kulüp. Bu kulübü her zaman sevdim. Kulübe katılmak ve geliştirecek olmaktan dolayı heyecan hissediyorum” demişti.