Etkisiz elemanlar

BEN Sergen Yalçın'a hak veriyorum, bu takıma çok oyuncu lazım. Yeni oyuncular gelmezse, şampiyonluk mücadelesi çok zor. Bir liste yaptım kendime, işin içinden çıkamadım…

KEVIN N'KOUDOU: Kronik sakat… TYLER BOYD: Büyük takım oyuncusu değil… JEREMAIN LENS: Maç kurtaramayan, gamsız… ADEM LJAJIC: Çok şaşırttı beni. İsteksiz ve bitik… DOMAGOJ VIDA: Hatalı oynasam da taş gibi sözleşmem var. Bana bir şey olmaz, havasında… NECİP UYSAL: Olmuyor, olmuyor… ATIBA: 40 maçı geçecek sezonda, şarjı biter. GÜVEN YALÇIN: Hâlâ umutluyum, sezonu bekliyorum.

DAHA yenileri yazmadım. Haksızlık olur. Lig bir başlasın. Ama bu kadro, zor iş yapar. Etkisiz eleman çok çünkü…

EMRE’NİN GÖREVİ…

FENERBAHÇE güçlü kadro kurdu. Emre Belözoğlu'nun bu takımın oluşmasında katkısı çok fazla. Kâğıt üzerinde ligin en güçlü kadrolarından birini oluşturuyor, Fenerbahçe… Bu konudan bağımsız olarak, benim aklıma takılan bir husus var. Emre Belözoğlu'nun kulüp içindeki pozisyonu hâlâ açıklanmadı. Spor direktörü mü? FUTBOL koordinatörü mü? Danışman mı? Eski deyimle Genel kaptan mı? Merakla bekliyorum…

BEKLEMEK

BÜTÜN takımlar için konu aynı. Mali sıkıntı ve limitleri aşmamak. Belli ki Galatasaray'da aynı sıkıntılardan muzdarip. Ne demişti Fatih Terim? “Kamp çalışmaları başlamadan, transfer işini bitirmemiz lazım…” Bitmedi… Orta sahaya 2 ismin gerekliliğinin herkes farkında. Ama yoklar.

TAKIMDAN giden olabilir, yerlerinin doldurulması lazım. Bu konuda bile büyük sessizlik var. Bu sezon fikstürü, takımlara fırtınalı denizleri yaşatacağı için, bu kadro uzun vadede sizi kayalıklara götürür. Fatih Terim bunu biliyor. Ama sessiz… Şartlar çok mu belirsiz, göreceğiz…

UEFA ULUSLAR LİGİ

BU organizasyonu sevemedim. Statüsü, kötü pişirilmiş sebze çorbası gibi. UEFA'nın milli takımlara ‘özel maç sayısını azaltacak nefis bir şablon buldum' diye sunduğu, bir garip lig bence… Futbolcu havaya giremiyor. Saha içinde oyuncular hazır değillerse, maçlar hiç çekilmiyor. Bizim milli takım, özel maçlarda zaten süper performans sergileyemiyor, yıllardır… Çünkü bizim takım, sessiz ortamlarda oynamaya alışamadı, henüz…

Bu tarz maçlara önem vermeye alıştığımız zaman, tam turnuva takımı oluruz. Artık sezon başı hazır değiliz ve hava çok sıcak bahanelerini de geride bırakmamız lazım. Diğer takımlar nasıl hazırsa, biz de öyle olmalıyız.