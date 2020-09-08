Brezilyalı yıldız Rafael resmen Başakşehir’de!

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, son olarak Fransız ekibi Lyon’da forma giyen Rafael ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız oyuncu kariyerinde daha önce İngiliz devi Manchester United ve Fransa ekibi Lyon’da forma giydi.

Tecrübeli oyuncu bugüne kadar kulüplerinde 318 maçta görev aldı ve takımlarına 8 gol 26 asistlik katkıda bulundu.

İşte Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek.

Rafael'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

MANCHESTER UNİTED MEZUNU

Rafael Pereira da Silva 9 Temmuz 1990 Rio de Janeiro doğumlu Rafael veya Rafael da Silva adıyla anılan Brezilyalı defans oyuncusudur. Normalde defansın sağında oynamasına rağmen, orta sahanın sağında da oynayabilmektedir.

2005-2008 yılları arasında Fluminense’nin alt yapı takımında oynamıştır. Ardından çok beğenilen defans oyuncusunu 2008 yılında Manchester United transfer etmiştir. Sonrasında 2015 yılında O. Lyon’a transfer olmuştur. Brezilyalı yıldız ülkesi adına 2 kez milli forma ile mücadele etmiştir.