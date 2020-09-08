Beşiktaş’ta yaprak dökümü sürüyor! Douglas ve Mirin kadro dışı! İşte detaylar…

DETAY HABER – METİN AKTAŞOĞLU Yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş’ta yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.

Kadro planlamasında düşünülmeyen Douglas ve Mirin, takımdan ayrı bir şekilde kendilerine verilen antrenör gözetiminde bireysel çalışmalarına devam edecek.

İki oyuncunun da takımdan ayrılması beklenirken hem Mirin’in hem de Douglas’ın Süper Lig’de kalması gündemde. Son olarak Orta Çizgi’ye açıklamalarda bulunan Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, Mirin’e yönelik ilgilerini doğrularken “Yöneticilerimiz bir görüşme yaptı ama ilerlemiyor, orada kaldı. Transfer şimdilik durdu” ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’da geçiren 28 yaşındaki stoper, takımda 16 maça çıkmış ve 1 gole imza atmıştı. Toulouse 28. haftada bitirilen Ligue 1’de küme düşen takımlar arasında yer almıştı. Bu yeni gelişmeyle Hatayspor’un Mirin için şansını yeniden denemesi bekleniyor.

‘Douglas ile alakalı bir gelişme olacağını düşünmüyorum’

Douglas’ın ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un gündeminde olduğu ifade edilirken Başkan Hüseyin Üneş, Orta Çizgi’ye yaptığı açıklamada transferin noktalanacağını beklemediğini ifade etti:

“Özellikle Douglas ile alakalı bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Lig hafta sonu başlayacak. Transfer süreci devam ediyor. Takımımızı göreceğiz. Takımın ilk halini gördükten sonra farklı bir gelişme olur mu, ona da bakacağız.”

2018-2019 sezonunda Sivasspor formasıyla 32 maçta 3 gol ve 7 asiste imza atan ve yıldızlaştığı sezonun ardından Beşiktaş’a transfer olan Douglas, siyah-beyazlı formayla beklentileri karşılayamadı. Sezon içinde sakatlıklarla da boğuşan 30 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş’ta hepsi Abdullah Avcı döneminde olmak üzere sadece 7 maçta görev yaptı.

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Sağ bek sıkıntısı çeken ve arayışlarda olduğu bilinen Beşiktaş’ta Douglas ile iplerin koptuğu olay ise İHA’nın iddiasına göre PAOK maçı öncesi yaşanan bir konuşma.

‘Büyütmenin anlamı yok!’

Sergen Yalçın, “Douglas ile maçtan önce konuştum. ‘Seni oynatmayı düşünüyorum’ dedim. O da önemli bir sakatlık yaşadı. Hazır olmadığını söyledi. Bana göre çok doğru davranış sergiledi. Biz de oynatmadık. Büyütmenin anlamı yok” derken iddialar Douglas’ın böylesi zor bir maçta oynamak istememesinin zaten pamuk ipliği ile bağlı olan ilişkileri kopardığı yönünde.

Tüm bunların yanında Beşiktaş’ta yabancı sorunu da görülüyor. Bonservisli oyunculardan Enzo Roco ve Victor Ruiz; kiralık isimlerden Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby, Kevin Prince-Boateng ve sezon içinde ayrılan Loris Karius takımdan gitmiş olsa da siyah-beyazlıların hala 14 yabancı oyuncusu bulunuyor. Francisco Montero, Domagoj Vida, Mirin, Welinton, Fabrice N’Sakala, Douglas, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Kevin N’Koudou, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Ajdin Hasic ve Cyle Larin takımın yabancı oyuncuları.

14 yabancı sorunu…

Santrfor, sağ bek, ofansif kanat oyuncusu ve bir 6 numara transfer etmek isteyen Beşiktaş’ta bu transferlerin en az ikisinin yabancı olması bekleniyor.

Douglas ve Mirin’ın kadro dışı kalmasıyla bu iki oyuncuya lisans çıkartmayacak olan Beşiktaş, yabancı oyuncu sayısını 12’ye indirdi ancak siyah-beyazlılar bu ikilinin mali yükünden kurtulmak için iki ismin de ayrılmasını bekliyor.

Aynı zamanda Beşiktaş, bilindiği üzere Tyler Boyd ve Jeremain Lens’le birlikte iyi bir teklif gelmesi halinde Adem Ljajic’i de gönderebilir. Hatta indirim teklifini kabul etmemeleri durumunda Domagoj Vida’ya da alacakları karşılığında bonservisinin verilmesi gündemde. Vida ile Serie A ekipleri Parma ve Genoa’nın ilgilendiği belirtiliyor.

Adı geçen isimler!

Beşiktaş sağ bekte Mert Yılmaz, Nazım Sangare ve Davide Santon isimlerini gündeminde tutuyor. Bayern II forması giyen Mert Yılmaz için, Bayern teknik heyetinin raporu beklenmekte.

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Kanat oyuncusu transferi için ise adı en çok anılan oyuncu bilindiği üzere Gökhan Töre. Yeni Malatyaspor’dan ayrılan futbolcunun Beşiktaş’la görüşecek.

6 numara transferine gelecek olursak burada öne çıkan isim: Josef de Souza. Sergen Yalçın, Josef için “Benim sıcak baktığım bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı. Santrforda ise Nikola Kalinic, Ze Luiz ve Cisse isimleri Sergen Yalçın’ın dile getirdiği isimler. Aynı zamanda Aboubakar da uygun şartların oluşması halinde düşünülen oyunculardan.