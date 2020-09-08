BC Dnipro’da corona! Galatasaray, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji alarmda…

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve Bahçeşehir Koleji ile aynı turnuvada mücadele eden Ukrayna ekibi BC Dnipro bazı oyuncularında corona virüse rastlandığı için ülkesine dönme kararı aldı.

Ekip yer aldığı turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji ile birer hazırlık maçı gerçekleştirmişti.

BC Dnipro bugün Gloria Cup'ın ikinci ayağında 17.30'da ING Bank Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacaktı. Konu hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yapan TOFAŞ ekibi rakibinin ülkesine dönme kararı nedeniyle maçlarını iptal edildiğini açıkladı.

#GloriaCup 2020’de bugün saat 17.30’da Ukrayna temsilcisi BC Dnipro ile oynamamız gereken maç, rakibimizin turnuvadan çekilerek ülkelerine dönme kararı alması sebebiyle iptal edildi Güncel turnuva programı ve haberin detayları için; https://t.co/aHrJ63NST0 pic.twitter.com/9CO8fstcCS — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) September 8, 2020

KAAN KURAL’DAN ÖNLEM ÇAĞRISI!

Hazırlık turnuvası için Türkiye’de bulunun BC Dnipro takımında corona virüsüne rastlanılmasının ardından, basketbol yorumcusu Kaan Kural kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dinipro ile turnuvada mücadele eden Galatasaray, Bahçeşihir Koleji ve Anadolu Efes’in çok acil önlem alması ve turnuvanın durdurulmasını söyledi.

İşte Kaan Kural’ın açıklaması…