Yeni Malatyaspor ile yollar ayrıldı! Gökhan Töre adım adım Beşiktaş’a…

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, geçmişte formasını terlettiği Beşiktaş’a 1 yıl aradan sonra yine transfer olmak üzere.

Geride bıraktığımız sezon boyunca sarı-siyahlı formayla tüm kulvarlar göz önüne alındığında toplamda 28 resmi maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermeyi başarmıştı.

YENİ MALATYASPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre’nin 4 milyon TL karşılığında sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı. Açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

DUYURU Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. pic.twitter.com/2n0DHnmWsX — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 7, 2020

SERGEN YALÇIN GİZLEMEDİ

Gün içinde düzenlediği basın toplantısında Gökhan’ın siyah-beyazlı kulübe transferiyle ilgili haberlere değinen teknik direktör Sergen Yalçın da başarılı oyuncudan övgüyle söz ederken, yaklaşan yeni sezon için kadrosunda yer alması konusundaki arzusunu gizlememişti.