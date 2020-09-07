Vedat Muriqi: Soğan ekmekten Lazio’nun en pahalı ikinci futbolcusu olmaya uzanan hayat öyküsü

İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olmak için gün sayan Vedat Muriqi’in, filmlere konu olacak hayat hikayesi… İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü hakkında bombalar ve soğan-ekmekle başlayıp, Lazio’nun gelmiş geçmiş en pahalı ikinci transferi olmaya hazırlanan Vedat Muriqi’i mercek altına aldı.

Kosova’nın, bağımsızlık mücadelesi Vedat Muriqi’in çocukluğuna damga vurdu. Henüz 6 yaşında evinden ayrılmak zorunda kalan golcü futbolcu, bombalar altında, yayan bir şekilde ailesi ile birlikte Arnavutluk’a göç etti. Vedat Muriqi, o günleri “50 kişi bodrumda uyumak zorunda kaldık. Beslenmek için sadece 2 litre sütümüz vardı. Sonra soğan ekmek ana yemeğimiz oldu. Sabah, öğlen, akşam soğan ekmek yedik” diyerek anlatıyor.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Bir mucize eseri hayatta kalan Muriqi, Sırp askerlerin kaldıkları yeri bastığı olayı şöyle anlatıyor:

“Bir sabah Sırp askerler, benim ve ailemin kaldığı yeri buldu. Silahlarını bize doğrulttular. Ölümle yüz yüze geldim. Paralarımızı ve değerli eşyalarımızı aldılar. Sonra bize dönüp ‘İki saat içinde burayı bombalayacağız. İki saat içinde buradan kaybolmazsanız, öleceksiniz’ dediler. Yaşadığım o anı asla unutamam.”

Yıllar sonra Suriyeli çocukların yaşadığı benzer olaydan oldukça etkilendiğinin söyleyen Muriqi, onlara yardım etmeye karar verir. Savaşta yaralanan çocuklara para gönderen Muriqi “Televizyonda o görüntüleri gördüğümde aklıma ben ve ailemin yaşadıkları geldi. Bir şeyler yapmak zorundaydım” diyerek hislerini anlatıyor.

TÜRKİYE’YE GELİŞİ

Yokluktan gelen bir yaşam hikayesine sahip olan Muriqi, Liria Prizren’de sıfırdan başlayan, şimdi ise Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye kadar uzanan gelişiminin büyük kısmını Türkiye’de gerçekleştirdi. Giresunspor’a geldiğinde kimsenin tanımadığı Muriq, performansı ile bir anda sivrildi. Maçlarda hiç yılmadan sonuna kadar mücadele etmesi mücadele etmesi, sanki çocukluğunda yaşadıklarının sahaya yansıması gibiydi.

TFF 1. Lig’de attığı 17 gol, O’na Gençlerbirliği’nin kapılarını açtı. 1.5 sene Ankara ekibinde oynadıktan sonra 2017-2018 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor’un yolunu tuttu. O dönem Karadeniz temsilcinin başında bulunan Okan Buruk’un Muriq için söylediği “Türkiye’nin en iyi forveti” değerlendirmesini kısa sürede kanıtlayan Kosovalı golcü, kendi başarı hikayesini yazmaya başladı.

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LAZIO’NUN EN PAHALI İKİNCİ FUTBOLCUSU OLACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan transfer yarışı sonrası 2019 yılının Temmuz ayında sarı-lacivertli kulübe imza atan Muriqi, burada da kalitesini kanıtladı. 36 maçta 17 gole imza atarken, özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Avrupa’nın da dikkatini çekmeye başladı.

Corona virüsü nedeniyle yaşanan pandemiden kötü dönmesine rağmen Muriqi, Lazio’nun transfer listesindeki en önemli isim oldu. Lazio, tarihinin Zarate’den sonra en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu olmaya hazırlanan Kosovalı yıldız, Correa, Hernanes, Lazzari ve Milinkovic gibi yıldızları geride bırakacak. Lazio, Muriqi’i kadrosuna katabilmek için Fenerbahçe’ye 18 milyon Euro ödeyecek.