Vedat Milor’dan Vedat Muriqi’e çiğ et göndermesi!

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, ünlü gurme Vedat Milor ile sosyal medya üzerinden ‘et’ sohbetine girdi… Twitter hesabından bir video paylaşan Milor, “Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi’nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya’daki Casa Nicolas’tan. İçini nasıl buldunuz?” ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i etiketledi.

‘LAZİO’YA GİTMENİZİN ASIL SEBEBİ…’

Kosovalı santrfor ise Milor’un bu sorusuna, “Biraz daha çiğ olabilirdi sanki, ne dersiniz?” şeklinde yanıt verdi. İtalyan ekibi Lazio’ya transferi konuşulan golcüye atıfta bulunan Milor bu cevaba karşılık olarak, ”Katılıyorum. Bence Lazio gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz” sözlerini paylaştı.

İkilinin bu diyaloğu, sosyal medyada dün gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi'nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya'daki Casa Nicolas'tan. İçini nasıl buldunuz? pic.twitter.com/YntC4xO6Pc — Vedat Milor (@vedatmilor) September 6, 2020

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında üst üste önemli goller atan ve müthiş bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi için eşi Edibe Muriqi ”Çünkü çiğ etle besledim” paylaşımı yapmıştı. Çok konuşulan o paylaşım sonrası sarı lacivertli taraftarlar Vedat Muriqi ile ‘çiğ et’ söylemini adeta bütünleştirmişti.

‘BEN NASIL ÇİĞ ET YİYEYİM ARKADAŞLAR?’

Vedat Muriqi kendisine Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden gelen sorular üzerine, ”Bir çiğ ettir gidiyor ama şuna da açıklık getireyim; ben nasıl çiğ et yiyeyim arkadaşlar? Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.