Uluslar Ligi’ne Süper Lig damgası! Sörloth ve Omar parladı, Norveç fark attı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup mücadelesinde Norveç deplasmanda Kuzey İrlanda’ya konuk oldu. Windsor Park’ta oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth’un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui’nin ise, 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1’lik skorla mağlup etti.

Norveç’in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland’dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda’nın tek sayısını McNair kaydetti. Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11’de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79’uncu dakikada yerini Svensson’a bıraktı.

Norveç Milli Takımı ile oynadığı son 5 maçta 6 gol atan Sörloth, Süper Lig’deki üstün performansını milli forma ile de sürdürmeyi başardı. Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.

SÜPER LİG FUTBOLCULARI SAHNEDE

Grubun diğer maçında Romanya, deplasmanda Avusturya’yı 3-2 mağlup ederken, Gaziantep FK’da forma giyen Alexandru Maxim takımının 3’üncü golünü kaydetti.

Öte yandan günün bir diğer maçında, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta kendi sahasında Polonya’ya 2-1 mağlup olan Bosna Hersek’in tek golü, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic’ten geldi.