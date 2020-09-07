Transfer döneminin panoraması: 10 milyon Euro bile harcanmadı!

DETAY HABER-ÜMİT GENÇ / 2020-2021 futbol sezonunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken mali sıkıntılar içerisinde olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’de ortaya çıkan son tabloyu mercek altına aldık…

TFF’nin harcama limitleri ile takımların önüne adeta transfer seti çektiği dönemde geçen sezona kıyasla müthiş bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunu 63 transferle tamamlayan Süper Lig’in devleri 5 Ekim’e kadar açık olan takvimde şu ana kadar sadece 31 transfer gerçekleştirdi.

ZORUNLU TASARRUF VE %83’LÜK AZALMA

Mali tablolardaki vahamet nedeniyle transferde vites düşürmek durumunda kalan 5 kulüpte an itibariyle transfer sayısı geçen sezonun yarısına inmiş durumda. Düşük limitler nedeniyle kemer sıkma politikasına giden kulüplerimiz oyunculara ödenen bonservis ve kiralama bedellerinde de ciddi bir tasarrufa gitmek zorunda kaldı.

2019-2020 yaz transfer döneminde 63 transfere toplamda 51 milyon 550 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen 5 kulüp, şu ana kadar sadece 9 milyon 200 bin Euro harcadı. Bedelsiz ve kiralık oyunculara yönelen kulüpler geçen yıla nazaran gider tablosuna yüzde 83’lük bir azaltma yansıttı.

GALATASARAY’DA SIFIR MALİYET

Bir önceki sezon 14 transfere 8 milyon 690 bin Euro harcayan Galatasaray şu ana kadar kadrosuna kattığı 6 isme herhangi bir bonservis ya da kiralama ücreti ödemedi. Bilançosunu artıya geçirmekte kararlı olan sarı kırmızılılarda ‘az transfer-sıfır maliyet’ planı devam ediyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO AZ HARCADI

Aynı şekilde geçen yıl 13 transfere 16 milyon 410 bin Euro harcama yapan Fenerbahçe’de bu rakam bu yıl 11 transferde 1 milyon 570 bin Euro’ya kadar çekildi. Sarı lacivertliler bedelsiz oyunculara ağırlık verdiği sezonda şu ana kadar yaklaşık 15 milyon Euro daha az harcadı.

TRABZONSPOR’DA STRATEJİ DEĞİŞMEDİ

Tranferde ‘düşük bedelle alıp piyasa yükseltme’ stratejisi yürüten Trabzonspor geçen yılın yazında 14 transfere 4 milyon Euro ödeme yapmıştı. Bu yıl da aynı planı yürüten bordo mavililer şu ana kadar imza attırdığı 6 isme 2 milyon 980 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.

ŞAMPİYON 3 TRANSFERDE KALDI

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir’de ise şu ana kadar sadece 3 transfer yapıldı. 4 milyon Euro harcayan İstanbul ekibi geçen yılın yaz dönemini 14 transfere 6 milyon 150 bin Euro ödeyerek geçirmişti.

HARCAMAYI EN ÇOK DÜŞÜREN TAKIM BEŞİKTAŞ

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin altyapı hamlesini hayata geçirmeyi planladığı Beşiktaş’ta ise harcama neredeyse sıfıra indi. Geçen yaz 8 transfere 16 milyon 300 bin Euro harcayan Kartal şimdiye kadar forma giydirdiği 5 isme sadece 650 bin Euro ödedi. Bu alanda harcamasını en çok düşüren takım olarak göze çarpan Beşiktaş’ta transfer stratejisi tamamen değişti.

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