Sergen Yalçın: Balotelli transferine onay vermedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili detaylı ve net açıklamalar yapan Yalçın, ”İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir hocanın kontrata ihtiyacı olmaz” ifadelerini kullandı. İşte Sergen Yalçın’ın değerlendirmelerinden satır başları:

‘TRANSFER LAFIMIN ARKASINDAYIM’

“Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor. Yerlerine de oyuncular almamız gerekiyor. 30 milyon Euro bütçe sınırına inmemiz gerekiyor. 8-10 transfer lafımın arkasındayım. 4 oyuncu kreatif olmalı, camiayı havaya sokmalı.”

‘BALOTELLI İÇİN BU RİSKİ ALMAM’

“Mario Balotelli transferine onay vermedim. Şöyle dedim; ‘Benim soru işaretlerim var, yüksek maliyeti olan bir oyuncu için bu riski almam. Siz istiyorsanız alın.’ Maliyeti, seviyesi uygunsa kapımız herkese açık. Kararlar ortak alınıyor.”

‘BEŞİKTAŞ PAF TAKIMLA OYNAMAZ’

“Aldığımız oyunculara çok para vermedik. Anadolu’da ne kadar oynuyorlarsa, o paraları verdik. Genç oyuncu oynatmadığım söyleniyor ama sanırım bunları yazanlar, bu ülkede yaşamıyor. Kimleri oynattığımı bilmiyorlar. Ayrıca Beşiktaş, PAF takımla oynayamaz.”

‘KEŞKE GİTMESEYDİ DEDİĞİM OYUNCU ELNENY’

“Beşiktaş’ın santraforu bellidir, gidersin alırsın! Kafamızda soru işareti olan bir forvet transferi yapamayız. Balotelli transferine ben nasıl onay verebilirim? Net değilim, kimse net değil. Beşiktaş’ın forveti geldiği zaman skor yapacak, takıma katkı sağlayacak. Keşke gitmeseydi dediğim oyuncu Muhammed Elneny. Çok iyi bir oyuncu ama maliyeti yüksek. İzlediyseniz, Arsenal’in Liverpool maçında 11 başladı. Giden her oyuncu 2 milyon Euro maaş alıyordu. İyi oyunculardı ama ayrılmak zorundaydık. Bütçeyi tutturmalıyız.”

‘MADEM BU KADAR YETENEKLİYDİ…’

“Kaleci transferi yapmayı düşünmüyoruz. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. Genç oynatmadığımı söylüyorlar, bu da cevap olur. ‘Yabancı kaleci alın, yabancı kaleci alın’ diyorlar, almıyoruz. Şu anda en güvenli olduğumuz yer kale. Fatih Aksoy iyi bir oyuncu. Daha da iyi yerlere gelir inşallah. Ama çok takılıyoruz bu konulara. Neden bu kadar gündeme geldi? Onu da anlamadım. Madem bu kadar yetenekliydi, Rıza Hoca ve Sivasspor niye teklif yapmadı o zaman? Karar verdik, uyguladık.”

‘ABOUBAKAR KONTROLDEN GEÇECEK’

“Aboubakar, Ze Louis, Cisse, Kalinic… Hepsi listemizde.. Aboubakar’ın bir sakatlığı var, bunu biliyorum ve kendisi kontrolden geçecek. Listemizde 2 isim daha var. Bize en faydalı olan ismi, en kısa süre içerisinde almak zorundayız. Birisi mutlaka olmak zorunda. Ricardo Quaresma ihtimali yok. Quaresma zamanında iyi hizmetler verdi, ben de zamanında oynadım, iyi işler yaptım… Futbol bir gün gelir ve biter. Quaresma da bizim için bitti. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Malatyaspor ile sorununu çözerse, kapımız açık.”

‘JOSEF DE SOUZA TRANSFERİNE SICAK BAKIYORUM’

“Badou Ndiaye transfer planlarımız arasında yok. Yaşı yüksek oyuncuları alıp uzun süreli kontratlar yapmayacağız. Sadece santrafor oyuncumuz 30 yaş ve üzeri olabilir. Diğer bölgelere yaşı yüksek oyuncular almayacağız. Josef de Souza transferine sıcak bakıyorum. Eğer şartlar uygun olursa transferini düşünebiliriz.”

‘BEN BURANIN ADAMIYIM’

“Kadro olarak şu anda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey. Benim Beşiktaş’la kontrat yapmaya ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminatım yok, hiçbir şeyim yok. Buna gerek de yok. Beşiktaş camiası istediği sürece ben buradayım. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir hocanın kontrata ihtiyacı olmaz. Ben buranın adamıyım”