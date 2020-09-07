Omar Imeri Fraport TAV Antalyaspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Kuzey Makedonya’nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Kuzey Makedonya’nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz” denildi.
Hoş Geldin Omar Imeri
Kulübümüz, Kuzey Makedonya’nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/HMpOcb74Vp
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 7, 2020