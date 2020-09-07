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Omar Imeri Fraport TAV Antalyaspor’da!

Fraport TAV Antalyaspor, Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

19:40 -
Haberler Antalyaspor
Omar Imeri Fraport TAV Antalyaspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Kuzey Makedonya’nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Kuzey Makedonya’nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz” denildi.

Antalyaspor Omar Imeri transfer