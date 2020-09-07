Novak Djokovic’in kabus yılı! ABD Açık’tan ihraç edildi

Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokobvic için 2020 yılı hiç iyi gitmiyor. Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada “Evde kal” çağrıları yapılırken ülkesinde düzenlediği skandal turnuva ile gündeme gelen Sırp tenisçi, bir şok da ABD Açık’ta yaşadı. Kaybettiği puan sonrası sinirlenerek vurduğu top, maçın çizgi hakemine gelince Djokovic, turnuvadan ihraç edildi.

ABD Açık’ın 4. turunda İspanyol rakibi Pablo Carreno Busta ile karşılaşan Novak Djokovic, ilk sette kaybettiği bir puan sonrası 6-5 geriye düştü. Bunun üzerine sinirlenen dünya 1 numarası, topu çizgi hakeminin olduğu bölgeye doğru sertçe vurdu. Boğazına gelen top sonrası bir anda yere yığılan hakemin yanına giden Djokovic, özür diledi.

Ancak maçın baş hakemi Aurelie Tourte ile diğer hakemler arasında yapılan görüşme sonrası Djokovic’in turnuvadan ihraç edilmesine karar verildi. Djokovic, hakemlere hareketinin yanlışlıkla olduğunu anlatmaya çalışmasına rağmen karar değişmedi. Bu kararla Djokovic'in karşılaştığı rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim oldu.

Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık'ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.

La toma definitiva de la acción que provocó la descalificación de Djokovic en el #USOpen Todos los detalles https://t.co/mHFzFhCDAW pic.twitter.com/75cLkGrOdR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020

“BUNU YAPAMAZSIN”

Eurosport yorumcusu eski tenisçi Mats Wilander, Novak Djokovic’in ihraç edilmesine neden olan olay ile ilgili “Bunu yapamazsınız. Talihsizlik. Novak Djokovic top toplayıcıya topu yuvarlamadı, bu çok net… Olması gerekenden daha sert attı. Açıkça bir kaza… Moral bozukluğunun da biraz etkisi var ama fark etmez, bunu yapamazsın” değerlendirmesinde bulundu.

Novak Djokovic’in, turnuvadan ihraç edilme kararının “Oyuncular turnuva sahası içinde hiçbir zaman, herhangi bir resmi görevliye/hakeme, rakibe, izleyiciye veya başka bir kişiye fiziksel olarak kötü müdahalede bulunamazlar” kuralına göre verildiği belirtildi.

AĞIR ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Novak Djokovic Vakfı tarafından geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen Adria Tour adlı tenis turnuvasında yaşananlar, büyük tartışma konusu olmuştu. Turnuvada corona virüsü tedbirlerinin hiçe sayıldığı uygulamalar nedeniyle Djokovic'in sert eleştiriler almıştı.

Turnuvada çekilen toplu fotoğraflar, oynanan futbol ve basketbol maçları, maçların seyircili oynanması, turnuva sonrası düzenlenen parti, pandemi döneminde yapılmaması gereken her şeyin turnuvada yapıldığını gözler önüne sermişti.

Djokovic ve eşinin corona virüsü testinin pozitif çıkması ise skandalın boyutunu gözler önüne sermişti. Djokovic ve eşinin dışında Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, fitness koçu Marco Panichi ve Dimitrov'un koçu Christian Groh ve Djokovic'le temasta bulunan NBA yıldızı Nikola Jokic de corona virüsüne yakalanmıştı.

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AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Djokovic, gelen tepkiler üzerine turnuvada yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Zadar'dan Belgrad'a döndükten hemen sonra test yaptırdım. Benim ve eşimin testleri pozitif, çocuklarımızın testleri ise negatif çıktı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen turnuvada her şeyi güzel duygularla yaptık. Turnuvamızın amacı insanları birleşmek ve dünyaya birlik mesajı vermekti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) oyunculara, bulundukları bölgelerde küçük turnuvalara yarışmacı olarak katılmaları için izin verdi. Turnuvayı düzenlediğimiz zamanda virüs tüm dünyada etkisini yitiriyordu. Ama maalesef virüs hala aramızda. Birlikte yaşamayı yeni öğrendiğimiz bir şey bu… Umarım zamanla her şey kolaylaşır ve alıştığımız şekilde yaşamaya devam ederiz.

Virüsten etkilenen herkes için çok üzgünüm.”

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