Manchester City’de corona virüsü vakası! Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte

Manchester City forması giyen yıldız kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve savunmacı Aymeric Laporte’un Covid-19 testleri pozitif çıktı.

City, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklamada bulunurken Premier Lig protokollerinin uygulandığını ve oyuncuların kendilerini izolasyona aldıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada “Kulüpteki herkes antrenmanlara ve yeni sezona dönmeden önce Riyad ve Aymeric’e hızlı bir iyileşme süreci diliyor” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Covid-19 teşhisi koyulan iki oyuncunun da semptom göstermediğinin altı çizildi. 12 Eylül’de başlayacak olan Premier Lig’de geçen sezon şampiyonluğu Liverpool’a kaptıran City, ilk maçında 21 Eylül’de Wolverhampton Wanderers’a konuk olacak.

Avrupa ve dünyada hayat normalleşmeye başlarken bu normale dönüş çabası, ikinci dalga etkisi yaratmaya ve vakaların artmasına neden oldu. Spor dünyası da bu dalgalanmadan nasibini alırken yeni sezona başlama hazırlıkları yapan birçok kulüp yeni vakaları bildirmeye başladı.

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City de bu kervana katılırken, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Chelsea, Boca Juniors gibi ekipler yeni vakalarla karşı karşıya kaldı. Neymar, Di Maria, Pogba, David Silva ve Diego Costa gibi yıldız isimler tatillerinde corona virüsüne yakalandı.