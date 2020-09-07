LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #7 Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, neredeyse 13 kişilik bir kadroya geçtiğimiz sezonu Türkiye Süper Ligi’nde 4. sırada tamamladı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen mecburi araya kadar Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan ekip, pandemiden kötü dönmesine rağmen Avrupa kupalarına gitmeyi başardı. Ancak kısıtlı kadroyla oldukça başarılı bir sistem oturtan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın bu sezon işi biraz daha zor…

Yaş ortalaması yüksek, kadro genişliği dar, skora etki edebilecek futbolcu sayısının azlığı, Rıza Çalımbay’ın bu sezon çözmesi gereken problemler arasında… Üstelik geçen yıl Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın performansları sayesinde rakip savunmaları açan tecrübeli teknik adamın elinde, bu kez bu iki önemi isim de yok.

EN ÖNEMLİ İKİ İSİM TAKIMDAN AYRILDI

Topa fazla sahip olma derdinde olmayan, geçiş hücumunu benimseyen Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’unu bu sezon büyük bir sıkıntı bekliyor. Mert Hakan Yandan ve Emre Kılınç’ın bu sisteme uyumu ve katkıları olmadan, yoğun maç trafiğinin altından kalkmaya çalışacak olan kırmızı-beyazlı takımda, yeni transferlerin performansı belirleyici olacak.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı beş kuruş kazanmadan Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaptıran Sivasspor, yine kısıtlı bir kadro ile mücadele edecek gibi görünüyor. Orta sahaya Robin Yalçın’ı, kanatlara ise Gradel ve Ninga’yı transfer eden Rıza Çalımbay, hücum hattını ise Felix ile güçlendirmeye çalıştı. Bu isimlerin, takımdan ayrılan Mert Hakan ve Emre’nin yerlerini doldurup dolduramayacağı ise soru işareti…

Hazırlık maçlarında Beşiktaş’ı 1-0 yenen, Fenerbahçe’ye ise aynı skorla mağlup olan Sivasspor’un, yeni sezon öncesi üç kulvarda da başarılı olmak istiyorsa, oynadığı futbolun üzerine koyması gerekiyor. Uzun süre 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında son dakikada atılan gol takıma umut aşılasa da, Fenerbahçe maçında kaleye isabetli şut çekememe sıkıntısı gözler önüne serildi.

SAVUNMA İYİ AMA…

Fransa’dan Sivas’ın yolunu tutan Gradel ve Ninga’nın kanatta göstereceği performanslar takım için kilit rol oynayacak. İki futbolcunun, Emre Kılınç’ın yokluğunu hissettirmemesi beklenecek. Üstelik Mert Hakan’ın boşluğu hala doldurulabilmiş değil… Rıza Çalımbay, bu sıkıntıyı elindeki mevcut isimlerle çözmeye çalışabilir ancak Mert Hakan’ın bölgesinde oynayan Coffie ve Claudemir, geçtiğimiz sezon bu ışığı pek veremedi.

Gradel ve Ninga iyi performans sergiler, iyi de bir 8 numara ile orta saha güçlendirilirse, oturmuş savunma hattıyla zor gol yiyen Sivasspor, geçtiğimiz yıl yakaladığı benzer bir başarıyı, bu yıl da tekrarlayabilir. Aksi takdirde Rıza Çalımbay ve öğrencilerini işi pek kolay olmayacak…

ÇALIMBAY’I ZORLU BİR SEZON BEKLİYOR

Rıza Çalımbay’ın, en azından geçtiğimiz sezona yakın bir başarı kazanmak istiyorsa, biraz daha mesai harcaması gerekecek. Çünkü yine elinde yedek kulübesi zenginliği olmayacak. Zaten yaş ortalaması yüksek olan takımın bir yıl daha yaşlandığını düşünecek olursak, 40 maçlık lig, üstüne de kupa ve Avrupa maçları eklenince, sıkışık bir fikstürde Rıza Çalımbay’ın şapkadan tavşan çıkarması gerekecek.

Bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda kısıtlı imkanlarla başarılı bir sistem oturtmayı başaran Rıza Çalımbay’ı, belki de teknik direktörlük kariyerinin en zorlu sezonu bekliyor.