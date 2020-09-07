LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #4 YENİ MALATYASPOR

Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırıldığı ve Süper Lig’de kalan Kayserispor ve Ankaragücü ile birlikte üç takımdan bir tanesi olan Yeni Malatyaspor’un hatalarını bir kez daha tekrarlama lüksü yok! Çünkü bu kez 4 takım birden düşecek.

Lige yükseldikten sonra Adil Gevrek başkanlığında ve teknik direktör Erol Bulut ile ilk sezon 10, sonraki sezon ise 5. olup UEFA Avrupa Ligi’ne giden Yeni Malatyaspor, geçen sezon Sergen Yalçın’ı gönderdikten sonra toparlayamadı!

Malatya ekibi Yalçın yönetiminde ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamlarken, sezonu ise Kemal Özdeş aktarmalı Hikmet Karaman yönetiminde 32 puanla düşme potasında 16. sırada tamamladı.

Alınan yanlış kararların cezasını küme düşmenin kaldırılmasıyla çekmekten kurtulan Yeni Malatyaspor, bu sezona Hamza Hamzaoğlu ile başlıyor.

Çalıştırdığı takımlarda bir şekilde istikrarı yakalayan Hamzaoğlu’nun bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapıldı. Ligi 16. bitiren takımdan birçok oyuncuya da veda edildi.

GELENLER: Tetteh, Cueva, Zuqui, Herrera, Lukoki, Topalli, Zeki Yavru

GİDENLER: Bifouma, Farnolle, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Arturo Mina, Remi Walter

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ANAHTAR

“Umarım herkes geçen seneki süreçten gerekli dersleri çıkartmıştır. Başkanla görüşürken de dile getirdim, kendimizi çok şanslı hissediyorum. Belki kötü bir tecrübe yaşandı, Malatyaspor belki oldukça olumsuz bir tablo çizdi ama şanslıyız. Yine aynı yerden başlayacağız” bu sözler Hamzaoğlu’na ait ve bu yazıyı yazarken ben de hocayla aynı düşüncelere sahip olduğumu kelimelere döktüm.

Yeni Malatyaspor’u bu sezon ligde tutacak tek yol: İstikrar! Geçen sezonun ikinci yarısında sadece iki galibiyet alıp 8 puan toplayan takım büyük bir kabuk değişimi yaşadı. Golcü Tetteh, Peru milli takımından Cueva ve kaleci Herrera hem takımın iskeletini oluşturacak hem de Malatya halkına galibiyet sevinci yaşatmak için çabalayacak.

Geçen sezonun iç saha ve dış saha performanslarını yorumlamak doğru olmaz çünkü Yeni Malatyaspor, bir kalıba sığacak ya da adı konulabilecek bir sisteme sahip değildi. Kulübün tamamen bu sezon lige yeni yükselmiş gibi düşünmesi gerekiyor.

TEKNİK ADAM

Hamza Hamzaoğlu, geçen sezon 9 maçta 6 puan toplayan ligin son sırasındaki Gençlerbirliği’ne kalan haftalarda 30 puan kazandırarak ligi 12. sırada tamamladı.

Malatyaspor’un da aradığı tam bu! Geçen sezonu 3. hoca ile bitiren takımın, gittiği kulüplerde bir değişim yapıp sistemini oturtan, oyuncularına güven aşılayan Hamzaoğlu ile ligde kalmak. Çünkü kadrosunu kiralık oyuncularla güçlendiren Malatyaspor bu sezon aslında bir nevi ligde önünü görme sezonunu yaşayacak.