Koulibaly’nin fiyatı belli oldu… Çılgın rakam!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, savunma hattını güçlendirmek için Napoli’de forma giyen Kalidou Koulibaly’yi transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız stoper için Napoli’nin kapısını çalan Manchester City yönetimi, İtalyan ekibinden gelen 75 milyon Euro’luk talep nedeniyle geri adım attı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Napoli, Koulibaly’yi 75 milyon Euro’nun altında bir fiyata satmaya yanaşmıyor. Chelsea’nin de bir dönem devreye girdiği ancak fiyatı nedeniyle vazgeçtiği Koulibaly’yi çok isteyen Manchester City Menajeri Pep Guardiola, tüm şartların zorlanmasını istiyor.

Napoli ile pazarlıklara girişen Manchester City yönetimi, fiyatı aşağıya çekmeye çalışırken, İtalyan ekibi geri adım atmıyor.

Koulibaly’nin Manchester City ile her konuda anlaştığını belirten Fabrizio Romano, Manchester City’nin fiyatı istediği rakama çekmesi halinde yıldız savunmacı ile sözleşme imzalayacağını iddia etti.