Konyaspor’un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

SÖZCÜ / MÜSLÜM EVCİ/KONYA Antalya’nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ardından 2.5 aydır hastanede tedavi gören İttifak Holding Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir.

Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”

ALTAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da genç kaleci için baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Altay sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, “Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Konyaspor U-19 takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.