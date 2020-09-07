James Rodriguez, Carlo Ancelotti’nin izinde! Everton açıkladı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Real Madrid’de aradığı huzuru bir türlü bulamayan Kolombiyalı orta saha James Rodriguez’i resmen kadrosuna kattı. Real Madrid’e 22 milyon euro bonservis bedeli ödemesi beklenen Everton, 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2014 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dünya devlerinin radarına giren Rodriguez, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin isteği ile 75 milyon euro bedelle Monaco’dan Real Madrid’e transfer edilmişti.

İtalyan teknik adamın yönetiminde 2013-14 sezonunu 29 maçta 13 gol-13 asistle tamamlayan Kolombiyalı, La Liga’nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Rodriguez, Ancelotti’nin ayrılmasıyla Madrid’de eski günlerini arar oldu.

“İMZANIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ ANCELOTTI”

2017’de yine Ancelotti’nin çalıştırdığı Bayern’e kiralık olarak gönderilen Rodriguez, eski hocası Ancelotti ile Everton’da buluşurken, “Carlo ve teknik ekibiyle büyük işler başarabileceğimize inanıyorum ve bu imzanın en büyük nedenlerinden biri Carlo Ancelotti’nin varlığıydı” ifadelerini kullandı.

Ancelotti ile arasındaki bağın kuvvetli olduğunu söyleyen Rodriguez, “Onunla daha önce iki farklı kulüpte çok güzel zamanlar geçirdim. Buraya gelmek için büyük bir nedendi” dedi.

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda attığı altı golle Altın Ayakkabı ödülünü alan Rodrgiuez, Monaco’daki son sezonunu da 34 maçta 22 golle taçlandırmıştı ve Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti.

Geçen sezon başında ağır sakatlıklar yaşayan James Rodrgiuez, Real Madrid formasıyla sadece 15 maçta 1 gol-2 asist yaptı.