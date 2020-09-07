İspanya basını duyurdu… Barcelona’dan Lautaro için yeni teklif!

La Liga devi Barcelona’da takım kaptanı Lionel Messi’nin kalacağını açıklaması ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapılıyor… Uzun süredir Inter’in yıldızı Lautaro Martinez için pazarlıklarını sürdüren Katalanlar’ın yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

İspanya’nın önemli yayın organlarından Sport’un manşetinden verdiği habere göre; Lautaro Martinez için 85 milyon euro bonservis bedeli isteyen Inter’e Barcelona cazip bir teklif yaptı. Haberde Barcelona’nın 65 milyon Euro’ya ek olarak 1 oyuncuyu da bonservisiyle birlikte verebileceği yazıldı.

111 MİLYON EURO’LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Sözleşmesinde 111 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olan Martinez’in şu anda bu değeri bulamayacağını düşünen Inter’in gelen bonservis bedeli ile flaş bir transfer yapabileceği de belirtiliyor.

Barcelona’da Luis Suarez’in ayrılacağı iddiaları dolaşırken Lautaro’nun hücum hattından Messi ile birlikte iyi bir ikili olacağına inanılıyor. Lautaro Martinez bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçta kendini gösterirken 21 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı.