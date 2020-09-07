İngiltere Milli Takımı’nda skandal! İki yıldız kovuldu

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup’ta yer alan İngiltere’nin, deplasmanda İzlanda ile karşılaştığı maç öncesi bir skandal patlak verdi. İngiltere Milli Takımı’nın iki genç yıldızı Mason Greenwood ve Phil Foden, corona virüsü nedeniyle kamp yapılan otele giriş-çıkışın yasak olmasını hiçe sayarak, kadınlarla parti verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından iki yıldız İngiltere kadrosundan çıkarıldı.

Greenwood ve Foden’ın gizlice otele soktukları kadınlarla sabaha kadar eğlendiğini öğrenen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, iki futbolcuyu da Danimarka ile oynanacak maç için Kopenhag’a götürmedi. Corona virüsüne yakalanmamak için herkesten izole bir şekilde yapılan kamptaki kuralı çiğneyen Greenwood ve Foden’ın, İngiltere Milli Takımı’ndaki gelecekleri de tartışılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

İzlanda’da kamp yapılırken gerçekleşen olay, otele gelen kadınlardan birinin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması ile ortaya çıktı. Videoda Greenwood ve Foden’ın, İngiltere Milli Takımı’nın yeni antrenman formalarıyla görüntüleri yer aldı. Videoyu yayınlayan kadın ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bizim karantina kurallarından haberimiz yoktu. Bize böyle bir şey söylemediler. Videonun yayınlanmaması gerektiğini de bilmiyorduk” dedi.

Greenwood’un sevgilisinden yeni ayrıldığı öğrenilirken, Foden’ın ise uzun süreli bir ilişkisi ve 2 yaşında bir oğlu olduğu biliniyor.

Böylece Greenwood ve Foden, son dönemde adları skandallarla anılmaya başlayan İngiliz futbolcular arasına eklendi. Daha önce Kyle Walker, Callum Hudson-Odoi ve Harry Maguire’in isimleri de çeşitli skandallara karışmıştı. Bunların dışında ismi açıklanmayan bazı futbolcuların da karantina kurallarını deldiği ya da tecavüzle itham edildiği İngiliz basınına yansımıştı.

WALKER DA BENZER BİR SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Manchester City’nin İngiltere Milli Takımı’nda oynayan yıldız futbolcusu Kyle Walker da, corona virüsünün arttığı ve “Evde kal” çağrılarının yapıldığı dönemde evinde düzenlediği seks partisi ile gündeme gelmişti.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz Nisan ayında bir arkadaşı ve iki hayat kadını ile birlikte evinde seks partisi düzenlemişti. Kyle Walker'ın, seks partisi düzenlediği günün ertesinde ‘Evde kal' çağrısı yapması dikkat çekmişti. Partiye katılan eskortlardan Louise McNamara, yıldız futbolcunun ertesi gün ‘Evde kal' çağrısı yaptığını görünce çok şaşırdığını belirtmişti.

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ODOI TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Chelsea’nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi, geçtiğimiz Mayıs ayında karantina kurallarını hiçe saydığı geceyi karakolda tamamlamıiştı. Odoi’nin evine çağırdığı kadın ambulansla hastaneye giderken, genç futbolcu gözaltına alınıştı.

Daha sonra yıldız futbolcudan şikayetçi olan kadın, Odoi’nin kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Ele geçirilen polis raporunda gece ile ilgili “Sabaha karşı bir kadın tarafından gelen telefon sonrası sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine gidildi. Tecavüze uğradığını belirten genç kadın hastaneye götürüldü. Şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Haziran ayının ortasında mahkemeye çıkacak olan şüpheli, kefaletle serbest bırakıldı” ifadelerine yer verilmişti.

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MAGUIRE TUTUKLANMIŞTI

İngiltere Milli Takımı’nın bir başka yıldızı Harry Maguire, Yunanistan’da geçirdiği tatil sırasında tutuklanmıştı. Polise şiddet uyguladığı ve rüşvet teklif ettiği suçlamalarıyla yargılanan Harry Maguire’in cezası ertelenmişti.

Daha sonra yaşadığı olay hakkında konuşan yıldız futbolcu, iki adamın küçük kız kardeşine yaklaşmasıyla tartışmanın başladığını söyledi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“İki adam kardeşime yaklaşıp nereden geldiğini sormuşlar. Nişanlım Fern, kardeşimin cevap verdikten sonra gözlerinin ve kafasının arkaya doğru kaydığını görmüş. Aklıma ilk gelen kaçırıldığımızdı. Dizlerimizin üzerine çöktük ve ellerimizi havaya kaldırdık. Daha sonra ‘kariyerin bitti, artık futbol yok, bir daha oynayamayacaksın' diyerek bacaklarımıza vurmaya başladılar. Bu noktada bunların polis olma ihtimalinin olmadığını düşündüm. Kim olduklarını bilmediğim için kaçmaya çalıştım. Hayatımdan endişe ettim.”

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