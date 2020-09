Galatasaray’da Oghenekaro Etebo’dan sonra sırada Okay Yokuşlu var!

Galatasaray, İspanyol ekibi Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı. Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo’yu da ikna etmeye çalışıyor.

İspanyol ekibinin yaklaşık 2 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor. Sarı kırmızılı ekip, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo’yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu’nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor´dan Celta Vigo’ya 6 milyon Euro’luk bonservisle transfer olmuştu.