Galatasaray orta sahasını buldu! KAP’a bildirilen Etebo, İstanbul’da!

Galatasaray, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’nun transferi konusunda kulübü İngiliz temsilcisi Stoke City ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Anlaşmaya varılan Etebo, İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Daha sonra havalimanından ayrılan Nijeryalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Etebo, kariyerinde Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas ve Getafe’de forma giydi. 24 yaşındaki ve 1.74 metre boyundaki Nijeryalı futbolcu orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

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Nijeryalı geçen sezon devre arasında Stoke City tarafından Getafe’ye kiralanmıştı. Getafe’de 11 maçta forma giyen oyuncu 1 gol attı. Etebo ilk yarıda ise Stoke City’de 14 maçta görev yaptı.

Dinamik, güçlü, şutları tehlikeli!

Orta sahanın merkezine dinamizm katması beklenen Etebo, Temmuz 2018’de Feirense’den Stoke City’ye 7.2 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. Orta sahanın merkezinden top taşıyabilen ve zaman zaman ceza sahası dışından sert ve etkili şutlar çıkarabilen Etebo gücü ve oyun temposuyla öne çıkıyor.