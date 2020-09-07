Galatasaray orta saha arıyor, menajerler boş durmuyor! Yeni öneri: Strootman

TARAFTARLARININ orta saha transferi beklediği G.Saray, bir yandan ‘scout' ekiplerinin raporlarını beklerken diğer taraftan da menajerlerin önerdiği isimleri inceliyor. ‘Fırsat transferi' olarak gözüken bu isimlerden biri de Kevin Strootman…

Birkaç sezon önce Avrupa'nın en önde gelen orta saha oyuncularından biri olan Strootman, 2013'te 18 milyon Euro'ya Roma'ya, 2018'de ise 25 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olmuştu. Menajerler, 30 yaşındaki orta sahanın kiralanabileceğini Galatasaray yönetimine iletti. Sarı- kırmızılı idareciler ise bu oyuncuyu hem Fatih Terim ve ekibine sundu hem de mali şartlarının araştırılmasına başladı. Geçen sezon 30 maçta 2 gol-4 asist üreten Strootman, başlayan Fransa Ligi'nde de bu sezon bir maça çıktı.

Nainggolan iddiası

İTALYAN gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Radja Nainggolan transferi için Inter ile temasa geçtiğini öne sürdü. Schira'ya göre sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalarken İtalyan ekibi ise 18 milyon Euro bonservis bedeli istedi.