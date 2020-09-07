Fransız yıldız Kylian Mbappe coronaya yakalandı!

Son günlerde oyuncularından üst üste pozitif haberleri gelen Fransız devi PSG’de, son olarak yıldız futbolcu Kylian Mbappe’nin de corona virüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibi daha önce kulüp tarafından yapılan testlerde 6 futbolcunun daha testinin pozitif çıktığını açıklamış ve bu oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilmişti.

Uluslar Ligi’nde oynanacak Fransa – Hırvatistan maçı için milli takım kampında bulunan Kylian Mbappe,yapılan test sonucu pozitif çıkması nedeniyle milli takım kampından gönderildi.

Hırvatistan maçında forma giyemeyecek olan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da görev alamayacak. Fransız ekibi PSG’de Fransa Ligue 1’de sezonun başlaması sonrası daha önce coronaya yakalandığı belirtilen 6 futbolcu ve Kylian Mbappe bir süre sahaya çıkamayacaklar.

AVRUPA’DA CORONA DALGASI ARTIYOR

Aylardır dünyayı etkisi altında tutan corona virüsü pandemisinin etkisi bir türlü azalmazken, haftalarca süren karantinanın ardından Avrupa ve dünyada hayatın normalleştirilme çabası da ikinci dalga etkileri yaratmaya başladı. Spor dünyası da bu dalgalanmadan nasibini alırken yeni sezona başlama hazırlıkları yapan birçok kulüp yeni vakaları bildirmeye başladı.

İspanyol devi Atletico Madrid, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias’ın yaptırdıkları corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, La Liga 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid’deki tesislerde toplandığı bildirilmişti.

FRANSA İLK ŞOKU POGBA İLE YAŞADI

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcunun durumunu paylaşmış ve 27 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmemişti.

REAL SOCİEDAD ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın formasını giyen yıldız kanat oyuncusu Mikel Oyarzabal ve yine Real Sociedad’ın yeni transferi David Silva, testleri pozitif çıkan yıldızlar arasında yer aldı.