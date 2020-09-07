Eskimeyen ama disiplinsiz yetenek Ricardo Quaresma resmen Vitoria Guimaraes’te!

HABER DETAY – Alican ÖZCAN / Sporting Lizbon altyapısında başlayan kariyeri sonrasında Avrupa sahnesinin en parıltılı yıldızları arasında boy gösterme şansına erişen Ricardo Quaresma, futbol yaşantısının son günlerini ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes’te geçirme kararı aldı.

Uzun yıllar Türkiye’de Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, yaklaşık 20 yıllık profesyonel futbolculuk hayatında Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dünya devlerinde oynama şansına erişti.

Futbol sahnesine çıktığı günlerde yetenek olarak vatandaşı Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Quaresma, saha içi disiplininde yaşadığı sorunlar ve beraber çalıştığı antrenörlerle yaşadığı uyuşmazlıklar yüzünden ‘esrarengiz yetenek’ olarak konumlandı.

Futbola olan yeteneği konusunda kimseyi şüpheye düşürmeyen Quaresma, istikrarsız performansı ve saha içinde ‘kafasına estiği gibi’ oynaması nedeniyle kendisinden beklenenlerin hep birkaç adım gerisinde kaldı.

Kariyerinin yaklaşık 8 yılını Türkiye topraklarında geçiren, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla dünya futboluna ‘trivela’yı ezberleten Quaresma, artık resmen Vitoria Guimaraes takımında…

Long Live the KING A Dinastia uaresma começa agora @07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

“HER ZAMAN İYİ OYNAMIYOR AMA…”

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Quaresma, henüz 18 yaşındayken teknik direktör Laszlo Boloni tarafından A takıma çıkartıldı. 2 yıl boyunca Portekizli futbolcuyu dünya sahnesine sunan Rumen teknik adam, Quaresma’dan şu sözlerle bahsederek belki de kariyerinin en güzel özetini yapıyor:

“Harika bir yeteneği olduğu için iki veya üç dokunuşla bir maçı size kazandırma kazanma yeteneği var. Her zaman iyi oynamıyor, ancak yine de herkesi şaşırtabilir ve bir maçı değiştirebilir.”

“RIJKAARD VARSA BEN YOKUM”

Genç yaşta Lizbon’da yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Quaresma, Manchester United Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson’un onun yerine Cristiano Ronaldo’yu tercih etmesinden 6 ay sonra kapağı Barcelona’ya attı.

Aslında o dönem ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona için daha hesaplı bir yetenekti Quaresma. 2003 yılında transfer olduğu Katalan ekibindeki macerası “Rijkaard varsa ben yokum” resti ile sona erdi.

Fazla forma şansı bulamayan, bulduğu şanslarda ise oynatıldığı mevkiden memnun olmayan Quaresma, “Rijkaard bana ne güven, ne de fırsat verdi. Laporta ve Beguiristain istediği için kalıyorum” sözleriyle ayrılığın fitilini yaktı ve ülkesine geri döndü.

PORTO’DA YENİDEN DOĞUŞ!

Başarısız Barcelona seferinden sonra 2004’te Porto’ya transfer olan Quaresma, burada geçirdiği 4 sezon sonunda İtalyan devi Inter’e 24 milyon 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Sonraki yıllarda ‘kariyerimdeki en büyük pişmanlığım’ diye bahsedeceği Inter, 24 milyon 600 bin euro ile Quaresma’ya en fazla bonservis bedeli ödeyen kulüp olmuştu.

Vatandaşı teknik direktör Jose Mourinho’un olduğu yere gidip kendisini güvenli bölgeye almak isteyen Quaresma, sabahları ağlayarak uyandığını söylediği günlerde, deneyimli çalıştırıcının sistemine bir türlü ayak uyduramadı.

Rijkaard, Mourinho, Scolari ve Hiddink gibi üst seviye hocalarla çalışmasına rağmen hiçbiriyle yıldızı barışmayan Quaresma, Porto’daki hocası Jesualdo Ferreira için “Delirdiğimi düşünebilirsiniz ama bence Mourinho’dan çok daha iyi” sözlerini sarfetmişti.

Birçok ‘kurt’ hocanın yapamadığını başaran ve Quaresma’nın yeteneklerini ön plana çıkarmasını sağlayan Ferrira ise, “Karakterini ve kendine özgülüğünü kaybetmesini istemiyorum. Yoksa dahiden vasat bir futbolcuya dönüşüyor” diyerek adeta Portekizli futbolcunun şifrelerini vermişti.

FIRLATTIĞI KRAMPONU ARAP EMİRLİKLERİ’NDE GİYDİ!

Rekor bonservisle gittiği Inter’den 5 ay sonra kiralık olarak Chelsea’ye gönderilen Quaresma, 1 yıl daha İtalyan ekibinde forma giydi ancak 2010’da yolu İnönü Stadı’na düştü. Beşiktaş’ın 7 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki ‘trivela’ üstadı, Beşiktaş taraftarının kalp atışlarını hızlandırmıştı.

Ve kariyerinin başında kıyaslandığı Cristiano Ronaldo, o sıralarda Altın Top ödülünü kazandıktan sonra dünyanın en pahalı futbolcusu olarak Real Madrid’in yolunu tutmuştu. Beşiktaş’taki ilk iki senesinde 73 maçta 18 gol-27 asistle taraftarın sevgilisi olan Quaresma, yine rahat durmadı.

Önce taraftarla atışmalara başlayan Quaresma’nın, kendisini oyundan alan teknik direktör Carlos Carvalhal’e kramponlarını fırlatarak “seni ben getirdim, sen beni oyundan alamazsın, sen hiçsin” sözleri üzerine siyah beyazlı hikayesi son buldu.

YARIM KALAN HİKAYEYE ‘GÜNEŞ’ DOĞDU

Siyah beyazlılardan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli’ye giden Quaresma, sonrasında tekrar eski takımı Porto’nun yolunu tuttu ve eski formunu yakaladı. 2015-16’da Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle yarım kalan hikayesini tamamlamak için Beşiktaş’a geri döndü.

4 sezonda 153 maça çıkan, 20 gol-51 asistle 2 lig şampiyonluğu yaşayan Quaresma, Beşiktaş taraftarına verdiği sözü tutmayı da başardı. Üstelik siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez gruplardan çıkmasında önemli bir pay sahibiydi.

2016’da Portekiz Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma, son 16 turundaki maçın 117. dakikasında attığı golle ülkesinin 1-0 galip gelmesini sağlayarak başarının mihenk taşı haline gelmişti.

Beşiktaş’ta geçen 4 yılın ardından Kasımpaşa’ya transfer olan Quaresma, artık kariyerine ülkesi Portekiz’de devam edecek.

HER ŞEYE RAĞMEN…

Attığı goller, kazandığı kupalar veya büyük katkıları açısından en iyi kariyer geçmişine sahip olmasa da, Quaresma’nın futbola olan yeteneği, kadife bilekleri ve rakiplerini şaşkına çeviren hareketleri ona has özellikler olarak kalacak.

Vatandaşı Ronaldo’nun “Eğer kızdırırsanız takım arkadaşlarını bile çalımlar” dediği Quaresma, tüm eleştirilere rağmen saha içinde kimsenin rakip olarak görmek istemeyeceği yetenekte bir futbolcuydu ve akıllarda hep öyle kalacak.