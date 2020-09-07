Erkan Zengin Adana Demirspor’dan ayrıldı

Erkan Zengin, Adana Demirspor’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar” dedi.

Bügün itibariyle Adanademirspor külübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımıza @MuratSancakMt ve @metinkorkmaz404 abime, bütün kulüp çalışanlarına, takim arkadaslarima ve taraftarımıza teşekkür ederim.. saygılar. — Erkan Zengin (@ErkanZ10) September 7, 2020

Adana Demirspor’a geçen sezonun devre arasında transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, mavi-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 8 gol, 14 asistlik performans sergiledi.