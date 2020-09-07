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Sözcü

Erkan Zengin Adana Demirspor’dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da forma giyen Erkan Zengin, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

18:16 -
Haberler Futbol
Erkan Zengin Adana Demirspor’dan ayrıldı

Erkan Zengin, Adana Demirspor’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar” dedi.

Adana Demirspor’a geçen sezonun devre arasında transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, mavi-lacivertli formayla çıktığı 18 maçta 8 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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