Enzo Roco, saatler sonra Süper Lig’de yeni takımını buldu!

Beşiktaş’la yollarını ayıran Enzo Roco yeni sezonda yoluna yine Süper Lig’de devam edecek. 28 yaşındaki Şilili stoper, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Karagümrük’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.”

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Sol ayaklı ve 1.92 metre boyundaki Şilili savunmacı Temmuz 2018’de bedelsiz olarak Cruz Azul’den Beşiktaş’a transfer olmuştu. Roco, siyah-beyazlı formayla iki sezonda 17’si Süper Lig’de olmak üzere 27 resmi maçta görev yaptı ve iki gole imza attı.