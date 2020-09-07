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Sözcü

Aatif Chahechouhe resmen Fatih Karagümrük’te!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe ile resmen anlaştı. Şubat 2020'den beri kulüpsüz olan Faslı futbolcu bu imzayla yeniden Süper Lig'e dönmüş oldu

19:30 -
Haberler Futbol
Aatif Chahechouhe resmen Fatih Karagümrük’te!

8 yıldır Türkiye’de çeşitli takımlarda forma giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük’e transfer oldu.

Futbola Fransa’da başlayan Faslı futbolcu, 2012 yılında Sivasspor’a transfer olarak Türkiye macerasını başlattı.

Kırmızı-beyazlı ekipte 4 sezon forma giyen Chahechouhe, 2012-13 sezonunda attığı 17 golle Süper Lig’de gol kralı olurken 2016’da Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı lacivertli ekipte istenilen performansı sergileyemeyen deneyimli hücum oyuncusu Ocak 2019’da Rizespor’a transfer oldu ancak sezon sonunda Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

6 ay Antalyaspor forması giyen Chahechouhe Şubat 2020’den beri kulüpsüzdü.

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Hoş Geldin Aatif! #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi

Fatih Karagümrük Spor Kulübü (@karagumruk_sk)’in paylaştığı bir gönderi ()

Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük transfer