Aatif Chahechouhe resmen Fatih Karagümrük’te!

8 yıldır Türkiye’de çeşitli takımlarda forma giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük’e transfer oldu.

Futbola Fransa’da başlayan Faslı futbolcu, 2012 yılında Sivasspor’a transfer olarak Türkiye macerasını başlattı.

Kırmızı-beyazlı ekipte 4 sezon forma giyen Chahechouhe, 2012-13 sezonunda attığı 17 golle Süper Lig’de gol kralı olurken 2016’da Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı lacivertli ekipte istenilen performansı sergileyemeyen deneyimli hücum oyuncusu Ocak 2019’da Rizespor’a transfer oldu ancak sezon sonunda Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

6 ay Antalyaspor forması giyen Chahechouhe Şubat 2020’den beri kulüpsüzdü.