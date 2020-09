Toronto Raptors eşitledi, Denver Nuggets sürpriz yaptı!

NBA play-offlar’ında heyecan yarı final seriyle devam ediyor. Toronto Raptors, Boston Celtics karşısında 2-0’dan 2-2’lik eşiliği yakalarken; Batı’da konferans finaline kalması kesin gözüyle bakılan LA Clippers, Denver Nuggets’a 110-101 yenildi.

Serinin 3. maçını Anunoby’nin bitime 0.5 kala bulduğu 3 sayı isabetiyle kazanan Raptors, ilk ve üçüncü çeyreklerde iyi hücum edip maç boyunca iyi savunma yaparak rakibini 100-93 mağlup etti.

Raptors’da Siakam 23 sayı, 11 ribaund ile takımının en skoreri olurken, Lowry 22 sayı, 11 ribaund ve 7 asist, Ibaka 18 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı sağladı.

Celtics’te ise Tatum 24 sayı ve 14 ribaund ile maçın en skoreri oldu ancak Walker ve Brown’dan beklediği katkı gelmedi. İki yıldız 15 sayı ve 14 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 5. maçı Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 01.30’da oynanacak.

İlk maçta rakibinee 23 sayıyla yenilen Nuggets, 7 maça giden Utah Jazz serisinin yorgunluğunu atmış gibi görünüyor! Jokic ve Murray ikilisinin toplamda 53 sayı attığı maçta Nuggets, LA Clippers’ı 110-101 yendi.

İlk çeyrekte 44 sayı atan Nuggets’ta Murray 27 sayı ve 6 asist; Jokic 26 sayı, 18 ribaund ve 4 asistlik katkısıyla galibiyette başrol oynadı.

Clippers’ta Kawhi Leonard ise çok kötü bir maç geçirdi! 17 atışta 4 isabet bulan son şampiyon, maçı 13 sayı ve 10 ribaund ile tamamladı. Clippers’ın en skoreri 22 sayıyla Paul George oldu.

Serinin 3. maçı Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 04.00’da oynanacak.

@BeMore27 drops 27, Jokic drops 26, and the @nuggets tie the series!

Game 3 Mon. (9/7) at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/Bpc0zjyyzx

— NBA (@NBA) September 6, 2020