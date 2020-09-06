Sırbistan Türkiye maçına dakikalar kaldı! İşte milli maçın yayın saati…

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ile Türkiye bu akşam saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Belgrad’daki Rajko Mitić Stadı’nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ: “DEĞİŞİK BİR KADRO YAPACAĞIZ”

Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. Oyuna kötü başladık, hücumda etkili olmamız gerekirken rakip iştahlı ve iyi oynadı.

Sırbistan Teknik Direktörü Ljubiša Tumbaković: “Kadroda çok fazla değişiklik yapmayacağız. Türkiye’nin Macaristan’ı biraz hafife aldığına inanıyorum. Bir daha yapmayacaklar. Her iki taraf da ilk oyununu kaybetti ve cesur olduğuna inanıyorum. Agresif takım daha iyi olacak.”

Sırbistan kalecisi Marko Dmitrović: “Cesur ve odaklanmış olmalıyız. Rusya’ya karşı maçın ilk 30 dakikasında iyi iş çıkardık, ancak daha iyisini yapmak için zamana ihtiyacımız var. Türkiye’de birçok kaliteli oyuncu var, ancak koçumuzun verdiği talimatları sahaya yansıtabilirsek, bu oyunu kazanabileceğimize inanıyorum. “