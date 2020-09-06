Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Rusya, Macaristan ve Sırbistan’ın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Milliler, Macaristan maçı ardından ikinci mücadelesini Sırbistan’a karşı verecek.
İlk maçta Macaristan’a 1-0 mağlup olan Türkiye A Milli Takımı, ikinci maçta 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor.
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’de yayımlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU
A Milli Takım’ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)