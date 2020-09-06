Şenol Güneş, ‘Değiştireceğim’ dedi, değiştirdi! 10 farklı isim sahada, bir tek o isim yine 11’de!

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi Grup 3’te Türkiye, Sırbistan’a konuk olurken zorlu maç öncesinde ilk 11’ler de belli oldu. Dikkat çeken detay ise Şenol Güneş’in müsabakadan bir gün önce yaptığı basın toplantısından çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı “Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta da… Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız” ifadelerini kullanan Şenol Güneş, Macaristan maçına ilk 11’de başlayan isimlerden 10’unu değiştirdi.

Değişmeyen tek isim ise Leicester City forması giyen yıldız savunmacımız Çağlar Söyüncü oldu. Şenol Güneş, Sırbistan deplasmanında sahaya; Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ilk 11’iyle çıkıyor.

İLGİLİ HABER CANLI | Sırbistan Türkiye

Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ve oyun olarak da etkili bir görüntü çizemeyen Türkiye, Sivas’taki maça ise Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ahmed Kutucu ve Burak Yılmaz ilk 11’iyle çıkmıştı.

Orkun Kökçü ilk kez…

29 Aralık 2000 tarihinde Haarlem, Hollanda’da doğan ve yakın zamanda Türkiye forması giymeyi tercih eden Feyenoord’un genç yıldızı Orkun Kökçü, bu maçla ilk defa A Milli Takım’ın formasını terletecek.

Hollanda’nın U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra U21’de Türkiye forması giyen Orkun, Avrupa futbolunun önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.