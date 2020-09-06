Renault, Formula 1’de Alpine ismiyle yarışacak

Formula 1 takımlardan Renault, gelecek sezondan itibaren Alpine ismiyle yarışacaklarını duyurdu. Takımın yeni renkleri mavi, beyaz ve kırmızı olacağını açıklanırken, gelecek yıl takımın pilotları iki şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso ile Estabon Ocon olacak.

Fransız takımı yaptığı açıklamada, “Alpine F1 olarak Formula 1’e girdiğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz! 2021 sezonundan itibaren, Groupe Renault'nun ekibi, Renault E-TECH hibrit motorla donatılmış Alpine F1® Takımı oldu” ifadelerine yer verdi.

Renault ile daha önce şampiyon yaşıyan Alonso da bu karardan sonra Twitter hesabından onlarca mavi kalpten oluşan bir tweet ile mutluluğunu gösterdi.