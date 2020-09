Marcus Rashford parlamento üyesi ile Twitter’da tartışmaya girdi!

Manchester United’ın genç golcüsü Marcus Rashford, Tory’ler olarak da bilinen Conservative Party’nin (Muhafazakâr Parti) bir parlamento üyesi olan Kevin Hollinrake ile Twitter’da bir tartışmaya girdi.

Hollinrake, çocuklarına yiyecek bulmakta zorlanan çiftlerin, ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olduklarını ifade ederken uzun bir süredir bu konuda çalışmalar yürüten genç golcü bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

“Thirsk and Malton” seçim bölgesini temsil eden Hollinrake’e yüklenen Rashford, tweet atmadan önce zorluk içindeki ailelerle konuşması gerektiğini belirtti. Tartışma, Kevin Hollinrake’in 186 bin kişiye hükümet yardımıyla yemek ulaştırıldığını ifade eden bir tweet atmasıyla başladı.

Bu paylaşıma bir Twitter kullanıcısı “Şüphesiz bir başarı, Kevin ve eminim ki ağırlama endüstrisi tarafından da sıcak karşılanmıştır. Hakkını vermemiz gerekir. Hazır yemek konusunu tartışıyorken, neden bir futbolcu, @MarcusRashford, toplumumuzdaki aç çocuklar için bir şeyler yapmak zorunda kalıyor? Bu hükümetin işi değil mi?” şeklinde bir yanıt verdi.

Put to the side that this comment came from an MP. It's comments like this that prevent people from speaking their truth and asking for help. We need to start uplifting each other. I would have had the same response to anyone tweeting this…

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 6, 2020