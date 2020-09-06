Marcus Rashford parlamento üyesi ile Twitter’da tartışmaya girdi!

Manchester United’ın genç golcüsü Marcus Rashford, Tory’ler olarak da bilinen Conservative Party’nin (Muhafazakâr Parti) bir parlamento üyesi olan Kevin Hollinrake ile Twitter’da bir tartışmaya girdi.

Hollinrake, çocuklarına yiyecek bulmakta zorlanan çiftlerin, ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olduklarını ifade ederken uzun bir süredir bu konuda çalışmalar yürüten genç golcü bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

“Thirsk and Malton” seçim bölgesini temsil eden Hollinrake’e yüklenen Rashford, tweet atmadan önce zorluk içindeki ailelerle konuşması gerektiğini belirtti. Tartışma, Kevin Hollinrake’in 186 bin kişiye hükümet yardımıyla yemek ulaştırıldığını ifade eden bir tweet atmasıyla başladı.

Bu paylaşıma bir Twitter kullanıcısı “Şüphesiz bir başarı, Kevin ve eminim ki ağırlama endüstrisi tarafından da sıcak karşılanmıştır. Hakkını vermemiz gerekir. Hazır yemek konusunu tartışıyorken, neden bir futbolcu, @MarcusRashford, toplumumuzdaki aç çocuklar için bir şeyler yapmak zorunda kalıyor? Bu hükümetin işi değil mi?” şeklinde bir yanıt verdi.

Put to the side that this comment came from an MP. It's comments like this that prevent people from speaking their truth and asking for help. We need to start uplifting each other. I would have had the same response to anyone tweeting this… — Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 6, 2020

“Yapabildikleri yerde, çocuklarını beslemek ebeveynlerin işidir” cevabını verdi. Bu cevabı alıntılayarak bir paylaşımda bulunan Rashford, “Tweet atmadan önce ailelerle konuşmanızı tavsiye ederim. Bugüne kadar çocuklarını beslemek istemeyen veya besleyemediği için sorumluluk hissetmeyen bir tane bile ebeveyne rastlamadım. Bu yorumun bir Parlamento Üyesi’nden gelmesini bir kenara koyuyorum; böyle yorumlar insanların kendi gerçeklerini konuşmasını ve yardım istemesini engelliyor. Birbirimizi ayağa kaldırmamız lazım. Böyle bir tweet’i kim atarsa atsın aynı cevabı verirdim” paylaşımında bulundu.

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Geçen hafta çocukların beslenmesine yönelik bir programın hayata geçtiğini önemli markalarla yaptığı işbirliğiyle duyuran Marcus Rashford, okul çağındaki çocukların yalnızca okulların açık olduğu dönemde değil, okulların kapalı olduğu yaz tatilleri gibi dönemlerde de devletin verdiği yemek çeklerinden faydalanabilmesini sağlayan bir kampanyayı hayata geçirmişti.

‘Annemin ağlayışlarını hatırlıyorum…’

Her fırsatta kendisinin de çok zor bir çocukluk geçirdiğini “O hissi biliyorum. Şimdi bile annemin 14 saat çalıştıktan sonra, nasıl geçineceğinden emin olmayarak geceleri ağlayışlarını hatırlıyorum” sözleriyle ifade eden ve okulda verilen yemek fişlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Rashford’ın bu kampanyası büyük ses getirmiş ve hükümet bu talebi yerine getirmek zorunda kalmıştı.

İhtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı kampanya nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından doktoraya layık görülen Rashford, kulüp efsaneleri Sir Alex Ferguson ve Sir Bobby Charlton'ın ardından fahri doktora verilen üçüncü Manchester United'lı olurken 22 yaşındaki futbolcu, üniversitenin fahri doktora verdiği en genç isim de oldu.