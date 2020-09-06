LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #3 GAZİANTEP FK

Süper Lig’e alt liglerin sihirbaz hocası Mehmet Altıparmak yönetiminde 2017-2018 sezonun sonunda yükselen Gaziantep FK, geçen sezona Maruis Sumudica ile başlamıştı. Açıklamaları, saha kenarındaki enerjisi ve hırsıyla lige renk katan Rumen hocasıyla başarılı performans gösteren Antep ekibi, yeni sezonda da kendisine ilk 10’da yer bulmayı hedefliyor.

Başarılı yabancı transferlerin birbirlerine çabuk uyum sağladığı takım, bazı maçlarda üçlü, bazı maçlarda ise beşli savunmasıyla sahaya dizildi. Toplamda 16 gol ve 10 asist yapan Kayode-Twumasi ikilisinin bu sezon takımda olmaması, Gaziantep’in hücum organizasyonlarını nasıl değiştireceği merak konusu. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan, 7 gol-2 asistlik katkı sağlayan Maxim’in ise bonservisiyle kadroda tutulması Sumudica’nın orta sahadaki beyni olmaya devam etmesi demek olacak.

Gremio’dan alınan 29 yaşındaki André Felipe Ribeiro de Souza’nın, Brezilya Milli Takım formasını kalabalık futbolcu havuzunda 4 kez giymiş olması dikkat çekiyor. Sumudica’nın yeni Kayode’si Andre olacak. Gaziantep FK, Brezilyalı futbolcudan çift basamaklı gol bekliyor.

Savunmada ise Sumudica değişikliğe gitmeyerek 6 gol atan Djilobodji ile Kana-Biyik, Tosca ve Morais’i kadroda tuttu.

Yeni transferler: Andre (Gremio), Geçen sezon kiralık olan Furkan Soyalp (Başakşehir), Kozulj (Pogon Szczecin), Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Enver Cenk Şahin (Kayserispor), Kiralık oynayan ve bonservisi alınan Maxim (Mainz)

Gidenler: Kayode, Twumasi, Muğdat Çelik, Kerim Avcı, Chibsah, Pawlowski, Diarra

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ANAHTAR

Süper Lig’deki ilk sezonunu 49 gol atıp, 50 gol yiyerek 46 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep FK, iç saha ve deplasmanda aynı düzenle mücadele ediyor. Zaman zaman kontra atak takımı gibi görünse de hücuma hızlı çıkmayı seven Sumudica’nın öğrencilerinin iç saha ve deplasman karnesi şöyle;

İç saha: 6 galibiyet, 7 beraberlik, 25 puan

Deplasman: 5 galibiyet, 6 beraberlik, 21 Puan

Birbirlerine çok yakın olan bu rakamlar sistemin sezon boyunca aynı olduğunu gösteriyor bir bakıma. Rumen teknik adam Sumudica, iki önemli hücum silahını kaybetse de yerlerini doldurmayı başardı. Gaziantep FK’nın orta sıralarda kalması hatta üstüne koyup sıralamadaki yerini yükseltmesi koruyacağı sisteme bağlı. Birbirlerine alışık oyuncu topluluğunun, ligde birçok takımın her sezon başlangıcında girdiği transfer döngüsü arasında avantaja sahip olacağı bir gerçek.

“Geçen seneki ilk 11’den sadece Kayode’yi kaybettik. Onun yerine Andre geldi” diyen Rumen hoca, elinde her mevkiden iki oyuncu olduğunu belirtti ancak stoper ve forvet takviyesi daha istemişti.

TEKNİK ADAM

“Bu sene kupada da bir hedefimiz var artık. Kupada ilerlemek istiyoruz. Zaten Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu kupa. Kimse hayal kurmasın. İlk 5-6 gibi sıralamalara tırmanmakla Avrupa’ya gitmek daha zor olur” sözlerini kullanan Sumudica, gelecek sezonun hedefini koymuş durumda.

Anadolu takımlarının genelde zaafı olan, Süper Lig’e ayak uydurmakta zorlanmayan bir yabancı bulmak yerine teknik direktör çarkına kapılmış ve her sezon ülkenin başka şehirlerinde takım çalıştıran hocalarla çalışma hastalığına, kulüp sağlam yapısı ve Sumudica ile karşı geldi.

Kayserispor’da gösterdiği performans ve kişiliğiyle dikkat çeken Rumen hoca, Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek bir takıma Türkiye Kupası hedefi koyarak ne kadar hırslı olduğunu da gösteriyor.

21 takımın mücadele edeceği, fikstürlerin çok yoğun olacağı sezonda Gaziantep FK, kupada favori olan dev takımların lige ve Avrupa’ya ağırlık vermesi halinde aradan sıyrılıp sürpriz yapabilir.

Kenarda hırslı bir teknik direktör, sahada ise birbirine alışık yabancı oyuncu ağırlıklı bir kadro! Gaziantep FK belki bu sezon 8. değil de 10. olabilir ama kupaya ağırlık verirse 2016-2017’de Konyaspor’un, 2017-2018’de ise Akhisarspor’un yaptığını başararak kupayı müzesine götürüp, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme biletini de cebine koyabilir.

Gaziantep FK, Süper Lig öncesi 3 hazırlık maçı yaptı ve TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’u 5-0, Süper Lig’deki rakiplerinden Denizlispor’u ise 3-2 mağlup etti. Galatasaray ile ligin ilk haftasında karşılaşacakları için sarı-kırmızılı takımla hazırlık maçını iptal eden Antep ekibi, son hazırlık karşılaşmasında Kayserispor’a 1-0’la boyun eğdi.