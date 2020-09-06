İzmir’de kurtuluş coşkusu maratonla taçlandı

SÖZCÜ/İZMİR – İzmir’in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu' bu sabah koşuldu. Corona virüsü (Kovid-19) salgının ardından Türkiye'de düzenlenen ilk uzun yol koşusunda maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulandı. Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde 500 kişi ile sınırlandıran yarışa 350 sporcu alındı.

YARIŞI SOYER BAŞLATTI

Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı. Soyer startı verdikten hemen sonra 35001 numaralı forma ile yarışa katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan koşuya başlayan atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na ulaştıktan sonra dönerek yeniden Cumhuriyet Meydanı’na vardı. İzmirliler maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu. 21 kilometrelik parkuru tamamlayan Soyer koşunun ardından yarışta dereceye girenlerine madalyalarını verdi.

“TÜRKİYE'NİN İLK SANAL TAM MARATONU'NU ORGANİZE EDECEĞİZ”

Ödül töreninde Türkiye'nin ilk Sanal Koşu Kulübünü açacaklarını müjdeleyen Soyer, “Türkiye'nin ilk Sanal Tam Maratonu'nu ve sanal 10 kilometre koşusunu 4 Ekim'de pandemi önlemleri sebebiyle limitli katılımla gerçekleşecek Maraton İzmir ile birlikte organize edeceğiz. Dünyanın her köşesinde İzmir Aşkı ile Maraton İzmir'i koşabileceğiz. Harika sürprizler tüm koşucuları ve sporseverleri heyecanlandıracak. İzmir sporcuları, maratonlarıyla bir dünya markası olacak. Bugün düzenlediğimiz yarı maraton, 4 Ekim'de düzenleyeceğimiz Maraton İzmir ile kentin bu alandaki markalaşma gücünü ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLAM 95 BİN 200 TL PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda genel sıralama erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Etiyopya’lı atlet Getaye Gelaw oldu. Milli atlet Sezgin Ataç ikinciliği, milli atlet Saffet Elkatmış da üçüncülüğü aldı. Genel sıralama kadınlar kategorisinde ise itirazlar nedeniyle dereceye girenler Türkiye Atletizm Federasyonu'nun değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Yarışmada ayrıca Yarı Maraton Türk Sporcular ve Master Sporcular kategorilerinde de ödüller verildi. Dereceye giren atletlere toplam 95 bin 200 TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takıldı. Maraton, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Twitter hesabından canlı yayınlandı.