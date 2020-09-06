İtalya’da çılgın yarış! Gasly 14 yıl sonra bir ilki başardı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 8. yarışı olan İtalya Grand Prix’i, olaylı geçti. Yarışın başlaması ile liderliği ele geçiren Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton’un rahat bir şekilde yarışı birinci sırada tamamlaması beklenirken, üst üste gelen olaylar, sürpriz bir sonucun yaşanmasına neden oldu.

Yarışı, Alpha Tauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly kazanırken, kariyerinin ilk zaferine imza atmış oldu. Gasly ayrıca, 14 yıl sonra Formula 1 yarışı kazanan ilk Fransız pilot olmayı da başardı.

Yarışta liderliği ele geçiren Hamilton, hemen arkasındaki McLaren-Renault pilotu Carlos Sainz Jr. ile birlikte arkadaki gruptan koparak, farkı açmaya başladı. Ancak Haas pilotu Kevin Magnussen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc’in yaşadıkları, yarışın seyrini tamamen değiştirdi. Önce Magnussen’in pit yolu öncesi aracının durması, güvenlik araçlarının piste girmesine neden oldu. Daha sonra Leclerc, bariyerlere çarparak kaza yapınca, bu kez kırmızı bayraklar çekildi.

HAMILTON CEZA ALDI

Kaza sonrası bariyerlerin tamiri için yarış dururken, pilotlar pit alanına girerek yarışın yeniden başlamasını bekledi. Yarış durdurulduğunda lider durumda bulunan Hamilton’ı, sırasıyla Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi ve Sainz izliyordu. Kırmızı bayraklar esnasında Hamilton’a 10 saniye dur-kalk cezası verilince, Stroll bir anda birinci sıraya yükselen isim oldu.

Racing Point takımından Stroll’un da pist dışına çıkmasıyla sürpriz bir şekilde liderliği ele geçiren Gasly, avantajını yarış sonuna kadar korumayı başardı. İkinci sıraya kadar yükselen Sainz’e geçit vermeyen Fransız pilot, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazanmış oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

İnanılmaz yarışı birinci sırada tamamlamayı başaran Gasly, finişe geldiğinde heyecanının saklayamadı. Arabasından takımına seslenen Gasly “Aman tanrım! Aman tanrım! Az önce ne yaptım ben? Az önce ne yaptım ben? Yarışı kazandık mı?” diyerek çığlık attı.

Gasly, otomobilinden çıktıktan sonra da takım çalışanları ile kucaklaşarak galibiyetini kutladı. Gasly, 1996 Monaco’da zafer kazanan Olivier Panis’ten sonra Formula 1’de birinci olan ilk isim olmayı başardı. Fransız pilotu tebrik eden ilk isim ise kaza geçirerek yarış dışı kalan Leclerc oldu.

Yarışı McLaren-Renault pilotu Carlos Sainz Jr. ikinci, Racing Point adına yarışan Lance Stroll ise üçüncü sırada tamamladı.