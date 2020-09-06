İtalya Başbakanı Conte ‘seyirci’ ihtimaline nokta koydu: ‘Kesinlikle uygun değil!’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede futbol maçlarının seyircili oynanması ihtimalini ve umudunu değerlendirirken bu şartlar altında bunun hiç uygun olmayacağını ifade etti.

Corona virüsünden en sert biçimde etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya, mart ve nisan aylarında çok zor günler geçirmişti. Ağustos ayı boyunca yeniden yükselen rakamlar ile ilgili olarak uzmanlar sorunun kaynağı olarak kalabalık şekilde yapılan tatilleri ve gece kulüplerine yeniden gitmeye başlamasını göstermişti.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Conte, “Stadyumlarda ve etkinlik alanlarında taraftarların varlığı ile büyük çapta toplanmalar kaçınılmaz olacaktır, sadece tribünlerde değil ayrıca giriş ve çıkış süreçlerinde de böyle olacak ki bu kesinlikle uygun değil” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Maxi Lopez`den Wanda Nara`ya sert sözler: `Öfkeliyim! Onun yüzünden iki çocuğum pozitif!`

Yeni sezonun 19 Eylül’de başlayacağı İtalya’da geçen ay bazı etkinlikler izleyici katılımıyla gerçekleşirken belediyeden alınan izinle 6 Eylül Pazar günü Parma ile Empoli hazırlık maçında karşılaşacak ve maça yalnızca 1000 taraftar alınacak.

Aynı zamanda Napoli ve Sampdoria da kendi stadyumlarında olmasa da küçük bir seyirci grubunun takip ettiği bir şekilde hazırlık maçları oynamışlardı.