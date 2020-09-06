Fransa Bisiklet Turu’nda 9. etap geçildi, Sarı Mayo Primoz Roglic’te kaldı!

Yol bisikletinin en prestijli turu olan Tour de France’ta 9. etap olan 153 kilometrelik Pau-Laruns etabı geride kaldı. Zorlu tırmanış etaplarından olan etapta kazanan UAE Team Emirates için pedal çeviren Tadej Pogacar oldu.

21 yaşındaki sporcuyu Jumbo-Visma’dan Primoz Roglic, Team Sunweb’den Marc Hirschi, INEOS Grenadiers’tan son şampiyon Egan Bernal ve Bahrain-McLaren’dan Mikel Landa takip etti.

Roglic bu etabın sonucunda Sarı Mayo’yu korumayı başardı. Egan Bernal, 21 saniye geriden Roglic’i takip ediyor. Cofidis’ten Guillaume Martin 28 saniye geride üçüncü, AG2R La Mondiale’den Romain Bardet ise 30 saniye geride dördüncü sırada. Etabın galibi Pogacar ise 44 saniye geride 7. sırada yer alıyor.

Tour’da 10. etap 8 Eylül’de gerçekleşecek. Bisikletçiler Le Château-d’Oléron’dan Saint-Martin-de-Ré’ye kadar 168.5 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

7 Eylül test günü!

Sporcular izin günü olarak geçirecekleri 7 Eylül’de corona virüsü testine de girecekler. Yarışın üçüncü haftasında Alpler’de yapılacak etaplar öncesinde ikinci sırada yer alan Egan Bernal otoriteler tarafından avantajlı bir konumda görülüyor.

Bernal’in Roglic ve Pogacar ile şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyor. Pogacar etabın sonunda yaptığı açıklamada son bölümde farkı açmak istediğini ancak kopamadığını ifade etti: “Harika bir gündü, son tırmanışta her şeyimi verdim ancak rakiplerimden kopamadım. Ancak etap galibiyeti de teselli oldu” ifadelerini kullandı.