Eski dostlar Florya’ya! Galatasaray’ın gündemi Ndiaye ve Rodrigues

Süper Lig'de sezonun başlamasına 5 gün kaldı ve Galatasaray, orta sahaya henüz takviye yapmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere'de ilgilendiği futbolculardan olumlu yanıt alamayınca çareyi eski oyuncularında bulmak için harekete geçti. Stoke City'nin kadrosunda düşünmediği ve geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye gündeme geldi. Beşiktaş'ın senelik maaş konusunda anlaşmaya varamadığı Senegalli yıldız için görüşmeler başladı.

FATİH TERİM DE ONAY VERDİ

2018-19 yılları arasında 50 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Ndiaye, iki lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kanat takviyesi için de yeni aday Garry Rodrigues. Cimbom'da şampiyonluk gören Rodrigues, hayal kırıklığı yarattığı Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Cape Verdeli yıldız, yeniden Galatasaray formasını giyip eski formuna ulaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Terim de her iki eski öğrencisinin transferine sıcak bakıyor.