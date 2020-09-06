Eran Zahavi, Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Vedat Muriqi'in ayrılığına hazırlanan Fenerbahçe, yeni golcüsünü belirledi. Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Eran Zahavi'de karar kıldı. Fenerbahçe'nin birinci santrforu olacak İsrailli futbolcu, milli takımıyla yarın Slovakya karşısında Uluslar Ligi maçı oynayacak.

Ertesi gün İstanbul'da olması beklenen 33 yaşındaki futbolcuyla transferin detayları görüşülecek. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Zahavi'ye senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret verilecek. Tecrübeli futbolcunun, uzun temaslar sonrası ücretinde önemli seviyede indirime gittiği öğrenildi.

1-1 biten önceki günkü İskoçya-İsrail maçında bir gol atan Eran Zahavi, Çin'de de 106 karşılaşmada 91 gol-27 asiste imza atıp göz kamaştırmıştı.

İKİNCİ İSRAİLLİ OLACAK

Fenerbahçe, Zahavi'nin transferini gerçekleştirirse tarihinde ikinci kez bir İsrailli futbolcuya ev sahipliği yapacak. Daha önce Haim Revivo, 2000-2002 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

SİNYALİ VERDİ

Zahavi, 4-3-3 isimli Instagram hesabının kendisine attığı “Fenerbahçe'ye gel” mesajına, “Eğer mesajın 500 bin beğeniye ulaşırsa tamam” yanıtını verdi. Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlar hem Twitter'dan hem de Instagram'dan kampanya başlattı. Beğeni sayısı ise 580 bine ulaştı.