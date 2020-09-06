Diego Godin bedavaya gidiyor

İtalya Serie A takımlarından Inter ile, 34 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin’in yolları ayrılıyor. Yaşı ve yüksek yıllık maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Godin’e, Fransız ekibi Rennes talip oldu. Inter’in, Godin’in Rennes’e transferine bonservis bedeli istemeden izin vereceği iddia edildi.

İtalyan gazetesi Corriera Della Serra’da yer alan habere göre Inter yönetimi, tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli talep etmeyecek. Inter böylece 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Godin’in yüksek maaşından kurtulmuş olacak.

Godin’in adı, bir süre Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmış, ancak iki takım da yıldız futbolcunun transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de sergilediği performansla yıldızlaşan Godin, sözleşmesi bittikten sonra 2019 yılında bedelsiz olarak Inter’e imza atmıştı. İtalyan ekibinde bir yıl geçiren Godin, 36 maça çıkmış, 2 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. Godin, Inter’in UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Godin, Uruguay Milli Takımı formasını ise 135 kez terletirken, 8 gole imza attı.