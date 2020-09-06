CANLI | Sırbistan Türkiye

UEFA Uluslar Ligi’ne Sivas’ta aldığı 1-0’lık Macaristan mağlubiyeti ile kötü start veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün ilk maçında deplasmanda Rusya’ya 3-1 yenilen Sırbistan ile Belgrad’da karşılaşıyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta iddiasını sürdürmek isteyen Türkiye, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor.

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KIRMIZI KART! 49′ Sağ kanatta Aleksandar Kolarov’un, topla birlikte hızla giden Nazım Sangare’ye yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Aleksei Kulbakov oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Bu kart Aleksandar Kolarov’un maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan tecrübeli futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

48′ Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu Predrag Rajkovic’te kaldı.

46′ Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45+2′ Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

45′ Sağ kanatta Çağlar Söyüncü’nün dengesini kaybetmesiyle topla buluşan Dusan Tadic bekletmeden pasını Aleksandar Mitrovic’e aktardı. Aleksandar Mitrovic’in yakın mesafeden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başardı. 19′ Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu, kaleci son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

17′ Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir’in arka direğe aşırttığı topa Ozan Kabak kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarı çıktı.

5′ Darko Lazovic’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Filip Kostic sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

1′ Hakem Aleksei Kulbakov maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Sırbistan başladı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 10 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, Sırbistan karşısındaki 11’de, Macaristan maçından 10 değişik isme yer verdi. Sadece Macaristan maçına ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, Şenol Güneş’in Sırbistan karşısındaki 11’inde de kendisine yer buldu. Şenol Güneş, Macaristan maçının ardından Sırbistan karşısında birçok değişikliğe gideceğini söylemişti.

Macaristan maçının 11: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyücü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

Sırbistan maçının 11’i: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

Grupta ilk maçlar sonunda puan alamayan iki takımın mücadelesinde Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalıyor. Kulbakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik…

Türkiye, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak, Macaristan maçında yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN

SAAT: 21.45

STAT: Rajko Mitic

HAKEM: Aleksei Kulbakov

SIRBİSTAN: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Ozan, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal