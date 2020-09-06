Beşiktaş’ta yaprak dökümü sürüyor! Roco ile de yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta gözden çıkarılan futbolcular arasında yer alan Enzo Roco’nun sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şilili futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Roco, Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Sedat Şahintürk, Ahmet Gülay ve Abdullah Aydın’dan sonra Beşiktaş’tan ayrılan 11. futbolcu oldu. Beşiktaş’ta ayrıca kiralık sözleşmeleri sona eren Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng de takımlarına geri döndü.

RESMİ SİTEDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamada, Roco’ya teşekkür edilirken “2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz” denildi.

Cruz Azul’dan 2018 yılından bedelsiz olarak transfer edilen Roco, iki yılda Beşiktaş 27 kez terletti.

Ayrılık, Beşiktaş’ın Twitter hesabından da duyuruldu.